Locul unde Adela Popescu a plecat fără Radu Vâlcan. Ce pregătește vedeta Pro TV

Adela Popescu a plecat din nou din România la scurt timp după ce a revenit din Republica Dominicană. Prezentatoarea TV se pare că nu vrea deloc să stea pe meleagurile noastre, așa că a hotărât să colinde din nou lumea, dar doar alături de mezinul familiei. Moderatoarea și-a făcut bagajele și a plecat pentru scurt timp fără soțul sau cei doi băieți mai mari pe care i-a avut aproape în perioada în care a filmat pentru ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Ce face acum departe de România?

Adela Popescu a plecat din nou din România. Moderatoarea nici bine nu a simțit aerul rece abia instalat la noi în țară că a plecat iar într-o destinație mai călduroasă. De data aceasta însă și-a făcut bagajele pentru o perioadă mai scurtă.

Prezentatoarea de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” va merge undeva mai aproape, dar fără soț și cei doi băieți mai mari. Mai exact, blondina a aterizat în Grecia, acolo unde are de filmat un proiect drag ei. Fosta actriță și-a luat fiul cel mic, timp în care Radu Vâlcan va avea grijă de Alexandru și Andrei.

,,M-am trezit de dimineață, am mers să-mi fac machiajul, încă mai am puțin. Am filmat pentru Revelion un moment super frumos cu Cabral și acum fuga-fuguța, am venit să fac bagajele, pentru că plec în Atena, împreună cu Adrian.

Am câteva zile de filmare acolo pentru o campanie pe care o iubesc tare, tare mult. Vă țin la curent. Radu Vâlcan ne-a condus la aeroport”, a mărturisit Adela Popescu, pe contul personal de Instagram.