Locul spectaculos din România care te lasă mut de uimire. Un lăcaș sfânt apare din apa unui lac

România are foarte multe locuri frumoase de vizitat, dar unul se remarcă prin priveliștea și legendele de aici. Lăcașul sfânt care apare din apa unui lac te lasă fără cuvinte. Turiștii rămân impresionați de mediul înconjurător. Unde se află această biserică veche scufundată în apă. Trebuie să o vezi neapărat.

Locul spectaculos din România pe care să-l vizitezi neapărat

Foarte puțină lume știe că România are o biserică aparte, care iese la iveală doar în zilele foarte secetoase de vară. Lăcașul de cult special se află în satul Beliş din judeţul Cluj și iese la suprafață de sub lacul de acumulare Beliș-Fântânele. Clădirea datează din secolul al XX-lea și se numește Urmanczy sau „Biserica de sub lac”.

O biserică apare din apa unui lac

Datorită ei, zona a căpătat o conotație specială, mai ales în lunile secetoase de vară, când apa se retrage și clădirea se înalță ca un miracol din lac. Biserica din Beliș-Fântânele este singura din țară aflată în întregime pe fundul lacului. Cu toate că a fost înghițită de ape în urmă cu aproape 40 de ani, lăcașul de cult continuă să fie o prezență importantă și emblematică pentru localnici.

Biserica Urmanczy își înalță pereții sub soare doar în zilele toride de vară, când nivelul lacului scade suficient cât să-i permită edificiului să iasă la suprafață. Când nivelul apei este la cote normale, lumea poate remarca episoadele biblice marcante de pe clădirea sfântă.

De ce lăcașul sfânt a fost scufundat

Deși prezența bisericii sub apă ne invită imaginația la joacă, modul în care a ajuns să fie scufundată este cât se poate de realist. În anii ’70, autoritățile locale au decis construirea barajului Fântânele, fiind anticipat potențialul hidroenergetic pe care Someșul Cald și afluenții săi îl aveau în zonă. Astfel, sătenii din Giurcuta de Jos au fost forțați să plece, mutându-și inclusiv morții din cimitirele ce aveau să fie înghițite și ele de ape. Într-un final, construcția Barajului Fântânele a fost terminată, având o înălțime de 92 de metri.

Citește și Locul neștiut din România unde oamenii s-ar vindeca de boli. E miraculos cu adevărat

În perioada comunistă, prin acest proiect măreț s-a dorit punerea în funcțiune a turbinelor și generatoarelor unei centrale electrice subterane din zona Mărișel, prin utilizarea unui tunel subteran de aproximativ 8.475 de metri în lungime.

Cu toate că am aflat de ce biserica a fost înghițită de apă, legenda lăcașului de cult din lacul Beliș-Fântânele ne poftește la visare, în care misterul se îmbină cu imaginația. Clădireac Urmanczy și Cascada Valul-Miresei sunt două dintre principalele obiective turistice reprezentative pentru această zonă din Transilvania.