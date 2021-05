Locul special unde Laura Cosoi a ales să meargă de Paște. Fanii s-au arătat încântați de gestul ei

Laura Cosoi are o familie fericită, însă anul trecut a fost unul tare dificil pentru ea, după ce tatăl ei a murit de covid-19. Vedeta a fost foarte apropiată de tatăl ei, iar decesul acestuia a fost o lovitură extrem de grea.

De Paște, Laura Cosoi a decis să meargă într-un loc cu mare însemnătate pentru ea. Vedeta a mers în locul în care a fost ultima dată cu tatăl ei, în Baia Spire, acolo unde fiica ei cea mică a fost botezată cu o lună înainte ca bunicul ei să moară.

Laura Cosoi și familia ei au petrecut Paștele în Maramureș. Ei au luat lumina sfântă de la biserica în care și-a botezat fetițele.

Cosmin Curticăpean a copilărit în Baia Sprie, așa că și pe el îl leagă multe amintiri de acest loc. Cei doi au ales să stea în Casa Olarului, o locuință transformaă în pensiune tradițională.

Tatăl Laurei Cosoi a murit după ce s-a infectat cu covid-19. Marius Cosoi suferea de diabet zaharat, iar organismul lui a fost prea slăbit să lupte împotriva virusului.

Vedeta a povestit la ceva timp după tragedie cum a primit vestea și cât de repede s-a degradat starea lui. Laura spune că la o săptămână după ce a luat covid-19, tatăl ei a murit, însă din fericire nu s-a chinuit. Ea nu a apucat să își ia rămas bun de el, iar ultima oară când au vorbit, bărbatul i-a mulțumit pentru tot.

„În 17 noiembrie m-a sunat să mă anunţe, aşa în râs parcă, că i-a ieşit testul pozitiv. Părea asimptomatic, joi, când m-a anunţat. Îi dispăruse mirosul de miercuri şi joi a primit rezultatul testului. Aici a fost şocul. Nu avea febră, avea doar o durere de cap.

Era despărţit de mama, dar au luat copiii amândoi, fraţii mei, au avut. Luni seara l-am internat, marţi era în spital la Iaşi, la infecţioase. L-am adus apoi la Bucureşti. Dimineaţa am vorbit cu el şi în câteva ore nu mai era bine. În spital nu ai cu cine să iei contact. Când l-am adus la Bucureşti nu avea voie să mai vorbească cu noi. Când am primit telefonul că trebuie să căutăm un pat de terapie intensivă pentru el în ţară, am fost în şoc. Am fost în situaţia disperată de a găsi un pat, am găsit unul pe secţie la Matei Balş.

Mai bine că nu s-a chinuit, într-o săptămână a murit. S-a stins. Nu poţi să-ţi iei rămas bun. Am mai apucat să mai vorbesc cu el sâmbăta seara, pe Facebook, ne-a ajutat cineva din salon cu el. A fost ultima dată. Mi-a spus că-mi mulţumeşte pentru tot. Mi-a zis: «e acum, să vedem ce va fi. E o luptă foarte mare, un război care nu ştii cum se termină». E greu să-ţi iei rămas bun când nu eşti pregătit”, a mai povestit actriţa, conform click.ro