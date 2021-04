Tatăl Laurei Cosoi și-a prevestit moartea?! Furioasă, vedeta a spus tot ce a pățit bărbatul în spital

De curând, Laura Cosoi a spus că tatăl ei și-a prevestit moartea înainte să se infecteze cu coronavirus. Marius Cosoi, diagnosticat și cu diabet, a murit în urmă cu aproximativ cinci luni, după ce organismul său nu a mai putut să lupte cu boala.

Familia, mai ales fiica sa celebră, suportă cu greu pierderea sa. Actrița a avut și o izbucnire nervoasă la adresa sistemului medical din România, după ce tatăl acesteia a murit. Astfel, Laura Cosoi a fost invitată într-un podcast și a spus un secret despre tatăl pe care l-a pierdut la data de 26 noiembrie 2020.

Se pare că Marius Cosoi și-a prevestit moartea cu aproape un an înainte să contracteze virusul. Conform declarațiilor ei, tatăl acestia i-a spus la puțin timp după ce a auzit prima dată de coronavirus că el va muri din cauza virusului. Această mărturisire a tatălui ei a supărat-o enorm pe Laura Cosoi, mai ales că ea era și însărcinată cu al doilea copil pe care îl are cu soțul ei, Cosmin Curticăpean.

“De când am auzit de Covidul ăsta, tata mi-a spus: ”Eu o să mor de COVID”. Avea și diabet el. Eu m-am enervat, fiind și însărcinată, i-am închis telefonul. I-am zis: ”Cum poți sa vorbești așa când eu sunt însărcinată? Nu te gândești și la mine?”. Plângeam întruna după ce închideam telefonul cu el, mă găsea Cosmin plângând. Mi se părea că este inconștient, indisciplinat. Stătea la curte și se tot întâlnea cu vecinii”, a spus actrița în cadrul unui podcast.

Ulterior, aceasta a mai dezvăluit:

“Începusem să mă interesez deja de vaccin pentru el. Nu dădeam de medic de familie, era foarte complicat, el fiind în Iași. Apoi m-a sunat să-mi spună că are Covid, am avut un șoc. El, cu o săptămână înainte, fusese în spital internat pentru că diabeticii au un consult la un an, foarte complex. M-a sunat că analizele nu erau bune, diabetul își făcea de cap”.