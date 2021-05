Există puțini oameni din România care nu știu cine este Andreea Esca. Văzută aproape în fiecare zi la pupitrul știrilor, vedeta și-a construit o carieră explozivă și a reușit să ajungă la inimile tuturor. Deși aceasta are o imagine impecabilă și o familie frumoasă, puțini știu ce obicei respectă în fiecare an și în ce loc se refugiază pentru a se relaxa și a-și aminti de o perioadă minunată din viața ei.

Vedeta a decis să spună totul despre locul în care își reîncarcă bateriile an de an. Invitată la emisiunea ‘La Măruță’, Andreea Esca i-a purtat pe telespectatori într-o călătorie în locul în care își petrecea fiecare vară în copilărie. Aceasta a depănat amintiri valoroase, a vorbit despre boacănele pe care le făcea, dar a și mărturisit ce a reușit să facă familia ei în zona Porumbacu din Sibiu.

Deși a recunoscut că rudele ei nu avea animale, ea își petrecea multe seri la căminul cultural și găsea orice fel de activitate interesantă. Mătușile sale nu o făceau să facă prea multe, astfel că se bucura de o libertate deplină. În același timp, proprietățile pe care le-a prezentat știrista au fost refăcute și redate turismului pentru ca multe generații să se bucure de ele de acum încolo.

Deși nu este o mare amatoare a locurilor extrem de liniștite, vedeta a recunoscut că merge în fiecare an în zona Porumbacu din Sibiu pentru a-și încărca bateriile. Ea și rudele ei au încercat să păstreze intact fiecare loc atins de bunicii lor, așa că este o desfătare să se relaxeze pe proprietățile în care și-a trăit copilăria. Mai mult, ea se bucură de popularitate chiar și acolo, mai ales pentru că discută cu fiecare vecin.

„Cam asta este ce am reușit noi să facem, nepoții locului din zonă. Am încercat să păstrăm ce ne-au lăsat bunicii și să facem totul potrivit pentru timpurile de acum. (…) Nu sunt o mare amatoare de liniște, dar aici ies, vorbesc, mă mut de la un vecin la altul.”, a zis ea.

Andreea Esca avea mulți prieteni și se juca în fiecare zi cu aceștia. Pe lângă faptul că intra în pielea Nadiei Comâneci atunci când era alături de gașca sa de copii, vedeta nu a fost chiar extrem de cuminte. Aceasta făcea fel și fel de boacăne de la o vârstă foarte fragedă, spre disperarea părinților săi.

„Își amintesc că eram Nadia Comăneci, noi ne jucam de-a Nadia Comăneci. Dar și că organizam foarte bine nunțile de joacă, ne jucam de-a nunta. (…) Aveam doi veri mai mari decât mine care veniseră din Germania în vacanță. Am plecat toți să facem baie în Olt. La un moment dat noi voiam să trecem pe acolo, nu știam cum să facem.

Eu voiam să trec, dar nu voiam să îmi stric adidașii. Ca să nu îi stric, mi-am scos adidașii, treningul și am aruncat totul pe partea cealaltă a râului. Nu am avut forță și au ajuns toate în apă. Am ajuns acasă în chiloți, în maieu și fără trening, fără adidași. Tata intrase în panică, pe atunci nu erau telefoane, nu era nimic. A fost un scandal foarte mare, ne-au rupt urechile.”, a spus știrista la emisiunea menționată mai sus.