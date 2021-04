Andreea Esca, declarație controversată despre 2020, anul în care ea și soțul ei au avut covid-19

Familia Andreei Esca a traversat o perioadă dificilă în vara anului 2020. Știrista, fiul și soțul Alexandre Eram au fost diagnosticați pozitiv cu COVID-19. Dintre ei, cel din urmă a fost la un pas de moartea, făcând o formă gravă a bolii și având nevoie de ventilație mecanică.

Din 10 iulie, de când Pro TV a anunțat că „în cursul săptămânii câțiva angajați ai trustului au fost confirmați cu COVID-19”, speculațiile au început s curgă. După două săptămâni de tăcere, știrista a apărut în 20 iulie la Știrile Pro TV și a acordat primul interviu despre starea ei de sănătate. Atunci am aflat că atât fiul, cât și soțul, au fost contaminați. Conform vedetei, partenerul ei a beneficiat, pe lângă ventilație mecanică, și de tratament cu plasmă autoimună.

„Avem în minte că forma gravă a acestei boli o fac cei care au boli cronice, care au nişte probleme anterioare. Soţul meu, un bărbat de 50 de ani, care nu are nici o boală cronică, care nu fumează, care face sport, duce o viaţă foarte ordonată, a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei.

Astăzi, într-un interviu pentru Ziare.com, știrista, fiind întrebată cum a fost anul 2020 pentru ea, a declarat că, până acum, nu a avut probleme, în adevăratul sens al cuvântului.

„Foarte greu. N-am avut, pana acum, probleme, in adevaratul sens al cuvantului. Nici cu familia, nici cu apropiatii, n-am trecut prin lucruri grele pana acum. Asa ca eu as putea spune ca, pentru mine, 2020 a fost cel mai greu an. Si personal, si profesional.

Poate ca nu sunt eu in stare sa duc foarte mult, nefiind obisnuita cu lucruri grele, dar mi s-a parut ca lumea a luat-o razna complet. N-am mai recunoscut oameni, reactii. Cand ajungi intr-un moment de criza, e interesant cum reactioneaza oamenii si, pentru mine, a fost foarte curios sa vad ca multi au avut niste reactii la care nu ma asteptam. Am trecut toti printr-o perioada care ne-a zguduit.”