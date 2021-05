Andreea Esca poate să fie considerată de mulți români un adevărat exemplu, aflându-se de ani de zile la pupitrul știrilor. Aceasta și-a construit o carieră de mare succes, dar puțini știu cum și-a trăit copilăria. Tatăl ei a decis să o dea de gol și să vorbească despre toate boacănele pe care le făcea vedeta la o vârstă foarte fragedă.

Invitată la emisiunea ‘La Măruță’, difuzată la PRO TV și moderată de Cătălin Măruță, Andreea Esca a mers în locul unde își petrecea toate vacanțele în copilărie, anume Porumbacu din Sibiu. Pe lângă faptul că știrista a prezentat gradina superbă unde a trăit momente frumoase la o vârstă fragedă, dar și casa reamenajată, tatăl ei a fost prezent în direct pentru a o da de gol cu tot ce făcea atunci când era mică.

La fel ca orice copil, Andreea Esca avea foarte mulți prieteni alături de care își petrecea vacanțele de vară și făcea multe boacăne. Dumitru Esca, tatăl vedetei, a povestit că nu o certa și o lăsa să facă ce își dorește, chiar dacă se întorcea foarte târziu acasă la o vârstă fragedă.

De asemenea, el a mărturisit și cum a început cariera fiicei sale. Acesta a încercat să vadă ce îi place Andreei Esca, astfel că a trimis-o la București pentru a-și încerca norocul la ASE. Aceasta nu a reușit să intre la facultatea dorită de părintele său, așa că și-a îndreptat atenția spre jurnalism, chiar dacă lui Dumitru Esca nu i-a convenit deloc ce a ales să facă propriul copil.

„Am dibuit-o să văd ce îi place, am văzut că nu prea îi plac multe. Și atunci i-am zis: ‘Du-te mă la economiști acolo, la Ase’. S-a dus unde i-am spus, dar nu am intrat. Am fost supărat până când am văzut că și-a făcut loc la jurnalistică. (…) Mai avea și alte secții pe acolo și am crezut că merge la alte secții. Ea singură s-a dus.”, a mai spus Dumitru Esca.