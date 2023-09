Locul din România unde se spune că Dumnezeu a lăsat ape tămăduitoare. Milioane de români o consumă, dar nu au habar cât de binecuvântată este

Care este locul din România unde se spune că Dumnezeu a lăsat ape tămăduitoare. Multă lume consumă această apă, însă nu știe cât este de binecuvântată. Apa aceasta are numeroase legende care vestesc despre proprietățile-i benefice pentru cei care o beau. Iată unde o găsești!

Locul din România unde se spune că Dumnezeu a lăsat ape tămăduitoare are la bază o legendă. Astfel, se spune că, la începutul lumii, sacul lui Dumnezeu s-a spart, iar din el s-a răspândit praf magic peste țara noastră. Ca urmare a acestui fapt, multe minuni s-au făurit, iar printre ele se numără și tărâmul binecuvântat cu ape tămăduitoare al localității Borsec.

Scrierile istorice arată că primii care au descoperit izvoarele de la Borsec au fost romanii, în vremea când cucereau tărâmurile dacice. Legendele mai spun și că primul izvor ar fi fost descoperit de un păstor bolnav de ulcer. El s-a vindecat numaidecât grație proprietăților tămăduitoare ale apei de la Borsec. Apoi, în secolul al XVI-lea, apa minerală era turnată în butoaie de stejar și ajungea la curtea domnească de la Alba Iulia. Prin anul 1804, doi austrieci au pus bazele unei fabrici de îmbuteliere a apei minerale.

În anul 1873, apa de la Borsec a primit titlul de „Regina apelor minerale” la Expoziţia Mondială de la Viena. Apoi, comuniștii au dezvoltat brandul, iar apa a ajuns și în străinătate.

„Îmbutelierea se făcea doar în nopţile cu lună plină, atunci când presiunea atmosferică era maximă, pentru că s-a constatat că legăturile de CO2 ţineau mai mult şi astfel bulele din apă durau mai mult. Am crezut că erau simple legende, până am făcut teste şi am verificat că aşa este“, a precizat Radu Lăzăroiu, directorul general al Romaqua Group.