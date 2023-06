Locul din casă unde trebuie așezată mașina de spălat, de fapt. Ce avantaje și dezavantaje există

Cei mai mulți dintre români țin mașina de spălat rufe fie în baie, fie în bucătărie. Experții au anunțat acum care este, de fapt, locul din casă unde trebuie așezată mașina de spălat. Ce avantaje și dezavantaje există când vine vorba despre așezarea aparatului electrocasnic într-un loc sau altul.

Unde se montează mașina de spălat. În bucătărie sau în baie. Ce spun experții în amenajări interioare

Experții în decorațiuni de interior nu au niciun dubiu, astfel că au clarificat care este cel mai bun loc de montare al mașinii de spălat din casă. Unde se așează mașina de spălat, în baie sau în bucătărie? Unde este mai bine.

Mașina de spălat este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din locuință, dar și unul dintre cele care generează cele mai mari îndoieli atunci când vine vorba de alegerea locației sale.

De ce se ține cont atunci când se cumpără o mașină de spălat

Experții în decorațiuni și amenajări interioare ne oferă câteva sfaturi pentru a rezolva această dilemă. Atunci când cumpărăm o mașină de spălat trebuie să ținem cont dacă locuim singuri sau cu mai multe persoane sau cu familia sau.

De asemenea, acordăm o atenție deosebită eficienței energetice, cea mai bun soluție fiind A++. Puțini se gândesc atunci când cumpără mașină de spălat la locul unde este cel mai bine să pună acest aparat.

Când vine vorba de a opta pentru locul unde se montează mașina de spălat trebuie să ținem cont de faptul că aceasta are nevoie de: sursă de apă, de o scurgere și o priză electrică în apropiere.

Mașina de spălat se pune acolo unde se poate și vrea proprietarul, de fapt

Ambele spații par adecvate, însă în cadrul fiecăreia dintre ele există modalități diferite de integrare a mașinii de spălat în funcție de spațiul disponibil, de stil și de preferințele personale.

În baie, mașina de spălat poate fi folosită și pentru a depozita haine murdare, detergenți și alte accesorii de curățare. De asemenea, eviți astfel să muți hainele umede dintr-o cameră în alta pentru a le agăța.

Câteva opțiuni pentru amplasarea mașinii de spălat în baie sunt:

-Sub chiuvetă. Dacp este suficient spațiu, poți profita de blatul chiuvetei pentru a așeza mașina de spălat dedesubt, lângă sifon. Astfel, este posibilă unificarea designului și ascunderea dispozitivului.

-În fața chiuvetei. O altă variantă este să pui mașina de spălat în fața chiuvetei, profitând de un perete liber sau de un decalaj între mobilier. Poate fi lăsat la vedere sau acoperit cu o perdea sau o ușă glisantă.

-Lângă duș sau cadă. Dacă nu există altă alternativă, mașina de spălat poate fi amplasată lângă zona de apă, atâta timp cât se respectă o distanță minimă de siguranță și aparatul este protejat de stropire.

Bucătăria, cea de-a doua opțiune pentru montarea mașinii de spălateste indicată mai ales dacă nu este suficient spațiu în baie sau dacă aveți o nevoie specială.

Câteva sfaturi despre amplasarea mașinii de spălat în bucătărie:

-Sub blaturile de bucătărie. Dacă există spațiu liber sub suprafața de lucru, mașina de spălat poate fi pusă sub aceasta, lângă chiuvetă sau mașină de spălat vase.

-Într-un dulap. O altă opțiune este să ascundeți mașina de spălat în interiorul unui dulap cu uși cu balamale sau glisante. În acest fel, se obține un aspect mai curat și mai ordonat.

-Într-un colț. Dacă nu există altă posibilitate, puteți pune mașina de spălat rufe într-un colț al bucătăriei, profitând de un perete liber sau de un decalaj între mobilier. Poate fi lăsată la vedere sau acoperită cu o perdea sau o ușă glisantă.