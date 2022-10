Locul aglomerat unde nu există țânțari. Cum sunt ținuți departe, este vizitat de sute de milioane de oameni în fiecare an

Locul aglomerat unde nu există țânțari! Fiecare dintre noi, când vine vorba de țânțari, avem reacții adverse. Și asta pe bună dreptate. Dar, dacă nu știai, există locul aglomerat unde nu există țânțari. Acest loc, este una din marile dorințe ale celor mici, acest univers, plin de persoanje de poveste. Încă de la primul parc, milioane de copii i-au trecut pragul. Cei care administrează această locație au reușit în timp să țină aceste insecte enervante departe. Așa că ne-am interesat și am aflat cum sunt ținuți departe țânțarii aici. Îți mai spun încă odată că este locul este vizitat de sute de milioane de oameni în fiecare an. Dacă te-am făcut curios, citește mai departe și o să vezi care este locul aglomerat unde nu există țânțari.

Un brand de succes și o istorie pe măsură

La mijlocul anilor 1960, Walt Disney a dorit să construiască un alt parc în Florida, bazat pe conceptul început la Disneyland. În 1971, conceptul a devenit realitate, când Walt Disney World s-a deschis în Lake Buena Vista, Florida.

Ideea inițială a fost de a crea un nou parc similar cu Disneyland, dar cu alte aspecte, cum ar fi zone de cazare și alte idei noi. Una dintre cele mai creative și inovatoare idei pe care le-a avut Disney a fost crearea „Comunității Prototip Experimental de Mâine”.

Această zonă, cunoscută sub numele de EPCOT, urma să fie o zonă care să servească drept teren de testare a ideilor care ar putea fi folosite în orașele din viitor. Aceste idei pentru EPCOT au pornit de la concepte ale viitorului care au fost văzute la Expoziția Universală.

De-a lungul timpului, Disney World a devenit una dintre cele mai populare destinații pentru turiști din lume. De fapt, Magic Kingdom, care se află în centrul Disney World, este cel mai popular parc tematic din lume, cu aproape 17 milioane de vizitatori care trec anual prin parc.

Acum v-ați dat seama cu siguranță că Disney World este locul aglomerat unde nu există țânțari. Dar cum s-a ajuns aici și de ce nu sunt țânțari deloc la Disney World, aflăm în cele ce urmează.

Începutul cruciadei Disney World împotriva țânțarilor. Locul aglomerat unde nu există țânțari

Cele mai multe dintre metodele de combatere a dăunătorilor de la Disney World se datorează unui singur om. Este vorba de absolventul MIT și expert în inginerie, generalul-maior William „Joe” Potter.

Acesta l-a întâlnit pe Walt Disney în timpul Expoziției Mondiale din 1964. Potter ocupase anterior funcția de guvernator al zonei Canalului Panama, o zonă devastată de țânțarii purtători de malarie.

Potrivit lui Christoper Lucas, autorul cărții „Top Disney: 100 Top Ten Lists of the Best of Disney”, acesta a fost locul în care Potter și-a dezvoltat cunoștințele vaste în domeniul combaterii dăunătorilor. Potter era recunoscut ca unul dintre inginerii care luptau pentru a controla roiurile de țânțari.

În timp ce Joe și Walt discutau la Expoziția Mondială, primul a menționat experiența sa în controlul țânțarilor. Walt Disney l-a însărcinat să țină țânțarii departe de vastul parc tematic pe care plănuia să îl construiască în centrul Floridei, spune Lucas.

Aici țânțarii sunt ținuți la distanță prin folosirea apei curgătoare

Metodele Disney nu sunt pentru a ucide țânțarii, ci mai degrabă pentru a preveni prezența insectelor în parc. Metodele lor vizează mai degrabă larvele.

Una dintre modalitățile prin care reușesc acest lucru este de a se asigura că parcul nu are apă stătătoare. Se știe că țânțarii sunt atrași de apa stătătoare și acesta este un mediu ideal pentru ca ei să depună ouă.

Dar, după cum vă puteți imagina, mlaștinile sunt pline de apă stătătoare. Așa că, atunci când Potter a început să lucreze la construcția pentru Disney World, s-a apucat imediat să construiască șanțuri de drenaj pentru a elimina toată apa.

Astfel, a transformat terenul mlăștinos în teren construibil. Iar aceste șanțuri, supranumite „șanțurile lui Joe”, sunt folosite și astăzi, pentru a menține toată apa din parcurile Disney în continuă mișcare.

„De obicei, oaspeții nu observă… dar apa curge constant. Ori de câte ori treci pe lângă un corp de apă, de obicei există o fântână în mijlocul ei, sau fac ceva pentru a o menține curgătoare.” explică Christoper Lucas în cartea sa.

Ori de câte ori Disney se pregătește să construiască o nouă proprietate, cumpără mult mai mult teren decât necesită proprietatea în sine. Ideea este să poată construi șanțuri de drenaj care să le permită să mențină apa în mișcare.

Arhitectura Disney World ajută la menținerea țânțarilor la distanță

Clădirile Disney sunt proiectate pentru a împiedica acumularea apei stagnante.

„Toate clădirile sunt construite astfel încât apa să curgă direct pe [ele]. Cu toate ploile torențiale, dacă apa ar fi rămas prinsă pe clădiri… s-ar fi format o baltă, iar apoi țânțarii și-ar fi clocit ouăle și ai fi avut mii de țânțari. Așa că clădirile Disney World au o anumită formă care nu permite acumularea apei. Este un lucru pe care oaspeții nu l-ar observa niciodată, dar este foarte eficient.”, explică Lucas.

Au făcut ca fiecare clădire de acolo să fie curbată sau proiectată în așa fel încât să nu existe niciun loc în care apa să se prindă și să stea acolo. În ceea ce privește arhitectura, aceasta este foarte atrăgătoare pentru ochi, dar are și un scop. O face mai puțin propice țânțarilor, mai explică autorul în cartea sa.

Chiar și plantele din interiorul și din jurul proprietății Disney World sunt alese cu intenția de a elimina apa stătătoare. Plantele sunt alese pentru că nu vor permite ca apa să se bălăcească în ele.

Corpurile de apă sunt ținute libere de plante precum nuferii de apă sub care se pot ascunde larvele de țânțari. „De asemenea, se aprovizionează acele locuri cu peștișori, peștișori aurii și un tip de pești numiți pești țânțari care mănâncă larvele”, explică Lucas. Iată cum își sărbătorește Disney World cea de-a 50-a aniversare.

Disney World este locul aglomerat unde nu există țânțari. Se folosesc altfel de spray-uri pentru țânțari

Încă de la început, Walt Disney a spus clar că nu vrea ca în parcul său să plutească substanțe chimice neplăcute. Așa că, în loc de pesticide, parcul folosește un repelent de insecte neobișnuit, este vorba de usturoi lichid.

Țânțarii nu suportă mirosul de usturoi, așa că angajații Disney pulverizează un extract în jurul parcului. „Cantitatea pe care o folosesc este atât de mică încât oamenii nu o pot mirosi, dar țânțarii sunt foarte sensibili la ea”, spune Lucas. Este cu siguranță o operațiune pe cinste, dar nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără Potter.

Concluzie

Într-un loc de o asemenea mărime, cu cel puțin aproape 17 milioane de vizitatori pe an, este extrem de important orice aspect.

Așa se face că Disney World, locul aglomerat unde nu există țânțari, întreprinde în fiecare an aest gen de măsuri pentru ca toți cei care le calcă pragul să aibă parte de o experiență pe cinste.

Deși extrem de scump, și la o distanță considerabilă de România, experiența Disney World poate unică. Așa că, ai putea decide să fai o vizită în locul aglomerat unde nu există țânțari.