Locuri de vacanță idilice în 2022. Ce țări trebuie să vizitezi neapărat

Anul 2022 este anul în care trebuie să ne întoarcem în locuri turistice deja cunoscute sau să mergem în altele noi. Este anul în care ne putem transforma călătoriile de vis în realitate. Marile agenții de turism și site-urile de specialitate s-au grăbit să-și prezinte ofertele pentru acest an. Multe dintre aceste destinații sunt locuri de vacanță idilice în 2022.

Cele mai bune locuri pentru a călători în 2022

Planificarea unor noi aventuri în apropierea unui nou an este întotdeauna o plăcere. Dar găsirea celor mai bune locuri de vizitat în 2022 este unică.

Au fost doi ani de închidere a frontierelor. Doi ani de anulare a croazierelor și de restricții de călătorie din belșug. Acum, în 2022, este anul în care sperăm să ne putem deplasa fără inhibiții.

Acum ne întoarcem în destinațiile noastre preferate și să tăiem altele noi de pe listele noastre. Industria hotelieră a fost puternic afectată de pandemie. Multe proprietăți au folosit perioada de inactivitate forțată pentru a renova camerele.

Și-au adăugat noi facilități și și-au extins spațiile exterioare pentru a oferi și mai mult odată ce oaspeții se vor întoarce. Anul 2022 este anul în care mulți turiști se vor aventura mai departe de casă și chiar peste hotare, pentru prima dată de la începutul pandemiei, culegând în sfârșit beneficiile acestor eforturi curajoase.

Celebrul site Travel&Laisure a realizat lista pentru anul 2022, cu excursii aspiraționale, precum India, Mozambic, Qatar și chiar spațiul cosmic. Lista include și destinații preferate, cum ar fi Walt Disney World și noul său hotel Star Wars.

Refugiile de wellness din frumoasa Sedona. Pentru că, indiferent de tipul de călătorie la care ați visat, să transformați anul 2022 în anul în care vă întoarceți în locuri de vacanță idilice.

Locuri de vacanță idilice

1. Abruzzo, Italia

Se întinde din inima Apeninilor până la Marea Adriatică în partea de sud-est a peninsulei. Abruzzo, Italia, a fost mult timp una dintre cele mai ignorate destinații, în ciuda satelor sale virgine, a coastei pitorești Trabocchi și a escapadelor naturale uimitoare.

Cu toate acestea, în ultimii câțiva ani, a trecut de la o subestimată somnoroasă la un vestitor ambițios al călătoriilor lente, al gastronomiei durabile și al ospitalității conștiente. Villa Corallo, un conac din secolul al XIX-lea de lângă Civitella del Tronto, a fost transformat într-un hotel de cinci stele în 2019. Dimore Montane, un eco-lodge deschis în 2020 în Parcul Național Majella, îmbină glamping-ul cu facilități ecologice cu o politică de zero deșeuri.

2. Anguilla

La această bijuterie din Caraibe este mai simplu ca niciodată să ajungi. American Airlines a lansat primul zbor direct, fără escală, din Miami, la 11 decembrie. Zborurile charter private ale Tradewind Aviation au reluat, de asemenea, serviciile către insulă.

Iar Aurora Anguilla Resort & Golf Club, care tocmai a fost inaugurat, are o flotă de avioane cu reacție pentru a transporta oaspeții din principalele orașe americane. Complexul luxos și vast va include câteva restaurante supravegheate de bucătarul Abram Bissell, care a lucrat anterior la Eleven Madison Park, The NoMad și The Modern.

3. Bahamas

Turiștii iubesc de mult timp Bahamas pentru apele sale cristaline. Pentru plajele de nisip și soarele de la doar 80 de kilometri de coasta Floridei. Dar există și mai multe motive pentru a vizita această națiune insulară în 2022. Baha Mar, pe insula New Providence, are un parc acvatic nou-nouț.

Este echipat cu totul, de la un râu leneș la un simulator de surf. Abonamentele de o zi pot fi cumpărate de cei care nu sunt oaspeți ai resortului. Pentru mai multă odihnă și relaxare, călătoriți spre insulele exterioare din Bahamas.

4. Barbados

Fie că vă doriți un sejur relaxant all-inclusive sau o vacanță vibrantă, plină de mese și viață de noapte, Barbados vă oferă tot ce aveți nevoie. Nicăieri nu este mai evident decât pe Coasta de Sud, prietenoasă cu pietonii, care abundă de noi stațiuni și restaurante.

O2 Beach Club & Spa este o stațiune all-inclusive situată pe nisipul alb de pe plaja Dover Beach, cu trei piscine, șase opțiuni de luat masa, șapte baruri și centrul spa Acqua, cu singura sală de tratament hammam de pe insulă.

5. Budapesta, Ungaria

Foarte puține locuri din lume captează atât farmecul lumii vechi, cât și modernitatea elegantă ca capitala Ungariei, iar cel mai recent hotel de lux din Budapesta, Matild Palace, cu 130 de camere, este un exemplu strălucitor.

Palatul neobaroc transformat în hotel, deschis vara trecută în districtul V al orașului, este un sit protejat de UNESCO, care a găzduit cândva regalitatea orașului. În prezent, hotelul găzduiește faimosul restaurant al lui Wolfgang Punk, Spago, primul de acest tip din Europa Centrală.

Acesta găzduiește, de asemenea, barul Ducesa, o „bibliotecă de băuturi alcoolice” pe acoperiș, care prepară cocktailuri artizanale folosind vinuri locale și pálinka, coniac de fructe unguresc, care pot fi savurate alături de priveliștile panoramice ale fluviului Dunărea.

6. Burgundia, Franța

Regiunea Burgundia este cunoscută pentru vinul său Burgundia. Vinul francez nu este singurul motiv pentru care Burgundia este o vizită obligatorie în 2022. În primăvară, capitala regiunii, Dijon, va găzdui Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.

Este vorba de un complex extins cu o școală de gătit, un nou hotel, o mână de restaurante și o pivniță de vinuri cu peste 250 de oferte la pahar. Noul proiect este perfect situat la punctul de plecare al faimoasei rute a vinurilor din Burgundia, Route des Grands Crus, care se întinde de la Dijon la Santenay și produce unele dintre cele mai apreciate vinuri din țară, inclusiv pinot noir, chardonnay și sauvignon blanc.

7. Creta, Grecia

Insulele grecești sunt de mult timp o destinație de vacanță preferată pentru călătorii pretențioși. Creta este cea mai mare dintre cele 227 de insule ale arhipelagului, și merită un loc în fruntea listei de obiective turistice pe care trebuie să le vizitați.

Este un loc în care puteți găsi clădirile albite și acoperișurile albastre după care ați râvnit ani de zile. Este un loc în care vă puteți scufunda în apele de un albastru cerulean ale Mediteranei la fiecare pas.

Și, bineînțeles, puteți săpa adânc atât în istorie, cât și în mitologie, deoarece oamenii trăiesc pe insulă încă din mileniul al VII-lea î.Hr. ca să nu mai vorbim de faptul că Creta este locul de naștere al lui Zeus.

Concluzie

Acestea sunt doar o mică parte din aceste locuri de vacanță idilice pe care le puteți vizita în 2022. Important este să vă planificați din timp sejururile și să vă faceți și bugetul pe măsură.