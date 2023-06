Localitatea din România cu străzile perfect drepte. Nu ai cum să te pierzi aici!

Oriunde ai călători prin România, nu se poate să nu te trezești cu probleme din cauza șoselelor sau a drumurilor impracticabile, sau pline de gropi. Dar, dacă nu știai, paradoxal există localitatea din România cu străzile perfect drepte, iar asta se întâmplă de mai bine de 200 de ani. Conform celor de aici, nu ai cum să te pierzi. Așa că, din ciclul ”Turist prin țara mea!”, mergem în localitatea din România cu străzile perfect drepte.

”Turist prin țara mea!” spre localitatea din România cu străzile perfect drepte

De foarte mulți ani România are o mare problemă cu infrastructura rutieră națională. Puținele drumuri naționale care există au mari probleme, iar în unele cazuri riști să-ți strici și mașina. Nu mai vorbim de lipsa unor drumuri expres, sau a unor șosele de mare viteză. Acum politicienii aflați la guvernare promit că le vom avea, dar mai durează până când acest vis se va materializa.

Vezi și: Locul unic din România care fascinează turiştii străini. Planta pe care nu o mai vezi în altă parte, puţini români ştiu de ea

Dar, cu toate astea, există un loc unde ți-e mai mare dragul să te plimbi, fie cu mașina, fie chiar pe jos, dar față de București, se află la aproape 600 de de kilometri. Dar, cum nu ne sperie asta, am decis să facem o vizită în localitatea din România cu străzile perfect drepte.

Am pornit la drum, intrând pe autostrada A1, București-Pitești. Lăsăm în spate județul Ilfov, ulterior Piteștiul, și intrăm pe DN7 și apoi intrăm pe autostradă spre județul Sibiu, ulterior pe DJ 682 spre județul Arad, unde se află și destinația noastră. Drumul, deși unul plin de zone care merită vizitate, va fi de aproximativ 7 ore, iar destinația este comuna Secusigiu, situată în județ.

Vezi și: Stațiunea necunoscută din România care este împânzită de turiști. Și foarte mulți străini au început să vină aici

Secusigiu, comuna bănățană, cu străzile perfect drepte

Pentru turistul care nu a mai ajuns aici niciodată, alinierea caselor de-o parte și de alta a drumului ar putea părea ceva ciudat, dar așa este. Pe de altă parte, particularitatea care diferențiază comuna Secusigiu de multe altele, sunt străzile care sunt, într-adevăr perfect drepte, iar conform localnicilor, sunt păstrate așa de aproape 200 de ani, dar parțial.

Vezi și: Locul magic din România pe care toţi străinii vor să îl vadă. Grădina Zmeilor, un tărâm de poveste. Peisajele îţi taie răsuflarea

Conform documentelor istorice, străzile perfect drepte datează de pe vremea Imperiului Habsburgic, iar cei care ordonau construcția lor așa era Maria Tereza, şi fiului acesteia, Iosif al II-lea:

„Iosif al II-lea, fiul împărătesei Maria Tereza, a efectuat trei vizite în Banat: la sfârşitul primăverii anului 1768, în vara anului 1770 şi în primăvara anului 1773. După prima vizită pe care a făcut-o în calitate de coregent, Iosif al II-lea a instituit o echipă compusă din 42 de cartografi, coordonată de către locotenent-colonelui Philipp von Elmpt, care în intervalul 1769-1772 va cartografia întreg Banatul. Harta, realizată în 208 secţiuni, la o scară de 1:28.000, a reprezentat o lucrare ştiinţifică – prima de această amploare în Banat – deosebit de necesară atât pentru sistematizarea teritoriului, cât şi pentru inventarierea terenurilor agricole şi forestiere”, spune istoricul arădean Doru Sinaci.

Ce poți vizita în Secusigiu, dacă te decizi să mergi aici

Comuna, care are aproximativ 5.800 de suflete, are și câteva atracții turistice care pot fi vizitate de turistul român, sau străin. Printre acestea amintim Mânăstirea Bezdin, care are o vechime de 495 de ani, Biserica romano-catolică ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, sau parcul natural ”Lunca Mureșului” și rezervația naturală ”Prundul Mare”.

Vezi și: Satul din România care a devenit o atracţie pentru turiştii străini. Toţi vor să vină aici, e ceva rar în Europa

Tot aici se mai află și lacul cu nuferi Bezdin. Așa că, ai ce vizita dacă ajungi în comuna Secusigiu, localitatea din România cu străzile perfect drepte.