Liviu Vârciu, pe punctul de a da lovitura. Ce pregătește cu actori de la Hollywood! „Le-a plăcut inconştienta mea” EXCLUSIV

După ce se va întoarce de la fimările cu Nea Mărin, Liviu Vârciu va pune la punct ultimele amănunte în ceea ce privește filmările pentru partea a doua a peliculei „Zăpadă, ceai şi dragoste”, după ce prima sa producție cinematografică, realizată din bani proprii a avut un succes neașteptat de mare. Mai mult, potrivit propriilor sale mărturisiri, Vârciu se află în tratative avansate cu doi actori de la Hollywood, care să joace în filmul său.

Liviu Vârciu a crezut în marele său vis, de a face primul său film. Și-a riscat toți banii, dar a câștigat. Nu doar că și-a recuperat investiția făcută pentru producția „Zăpadă, ceai şi dragoste”, dar acum are în față și un viitor frumos în ceea ce privește continuarea pariului pe care și l-a făcut cu el însuși, de a răzbi în domeniul cinematografic.

Potrivit propriilor aprecieri ale producătorului peliculei, Liviu Vârciu, care va deține și unul dintre rolurile principale, așa cum s-a întâmplat și în prima parte, filmările la „Zăpadă, ceai şi dragoste” – 2 vor începe undeva la jumătatea lunii septembrie, după ce va termina alte filmări, dar pentru emisiunea lui Nea Mărin, proiect în care este angrenat. Mai mult, acesta a anunțat și colaboarea cu doi actori de la Hollywood.

„Termin cu filmările în septembrie pentru emisiune, atunci mă întorc și după voi decide ce fac cu filmul. Momentan am terminat scenariul și strâng bani pentru partea a doua. Nu mai vreau să-l fac din banii mei, am făcut un film foarte bun și sunt convins că voi aduce un aport celor ce se vor implica.

N-am făcut încă niciun casting, dar o parte din actorii din primul film vor juca și în acesta, plus alții noi. Suntem în discuții avansate cu doi actori de la Hollywood. Le-a plăcut inconștiența mea de a face acel film cu banii mei și nu au pretenții financiare exagerate”, ne-a mărturisit acesta.

În primul film, Liviu Vârciu a investit nu mai puțin 250.000 de euro, sumă de care mai are nevoie și pentru realizarea noii producții.

„Mai am nevoie cam de 250.000 de euro pentru aceasta. Prima parte am făcut-o cu banii noștri, nu am luat nimic de la sponsori. Ne-am scos investiția, ne-am plătit factura, dar nu prea au mai rămas. Tocmai asta vreau acum, să fac niște bani la al doilea film. Nu am pierdut nimic cu primul film, chiar îi mulțumesc publicului că au apreciat filmul, dar am nevoie de bani ca să pot face și partea a treia, apoi, nu doar a doua”, a declarat artistul pentru Playtech.ro.