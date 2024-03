Liviu Vârciu e tranșant în privința neînțelegerilor legate de locurile de parcare: “O veste foarte tristă pentru vecinii mei” VIDEO EXCLUSIV

Liviu Vârciu recunoaște că are o pasiune pentru mașini, care s-a declanșat în urmă cu 7 ani, când a început să facă investiții în bijuteriile pe 4 roți. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artistul ne-a povestit despre evenimentul nefericit din urmă cu câteva zile, când și-a găsit lovit în parcare unul dintre autoturisme. Mai mult, între artist și vecinii săi s-au ivit divergențe din cauza locurilor de parcare. Prin urmare, Vârciu susține că vor dispărea aceste supărări, întrucât parcarea va deveni privată.

Liviu Vârciu despre mașini: “Pe la 35 de ani s-a făcut un clic undeva”

Prezent zilele trecute la petrecerea organizată de Sprint Music pentru anunțarea artiștilor internaționali care vor cânta la We Love Music Festival, ediția a treia, care va avea loc pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea în perioada 15-18 august, Liviu Vârciu ne-a povestit despre noua afacere pe care o pune la cale alături de doi parteneri de-ai săi.

Ești pasionat de mașini din câte am văzut. De când a început acest hobby și care a fost prima mașină pe care ai condus-o?

Prima mașină a fost Fiat Barchetta cea galbenă din videoclip, am condus-o prima oară, după care mi-am cumpărat-o că nu era a mea. Și de acolo nu am avut pasiuni așa cu mașinile. Am avut niște jeep-uri, aveam o singură mașină și aia a fost. Pe la 35 de ani s-a făcut un clic undeva, i-am dat mașina mea Andei și eu am rămas fără mașină. Mi-am cumpărat un Alfa Brera 32 benzina, veche și mi-a plăcut foarte tare. După care am mai cumpărat una, am mai cumpărat una, am mai cumpărat una și s-a terminat acolo, nu mai știu.

Citește și: Liviu Varciu aleargă din greu pentru bani la Antena 1. 1.500 de km pentru Bravo, tată! VIDEO EXCLUSIV

În prezent, câte bijuterii pe 4 roți deții?

Multe, prea multe.

Liviu Vârciu: “Nu aveam pretenții să îmi fi dat asigurarea, doar să își ceară scuze”

Am văzut că ai avut parte de un incident zilele trecute. Ce s-a întâmplat?

O doamnă sau un domn, nu vreau să jignesc la interviuri, dar știe el sau ea că undeva karma lucreaza. Nu aveam pretenții să îmi fi dat asigurarea, doar să își ceară scuze: iartă-mă, uite ce s-a întâmplat! Dar a niște camere de luat vederi, am niște filmări și o să văd exact cine e și o să-l fac public, măcar să fac treaba asta, să vadă și el că e urât ce a făcut, dar o s-o fac, aia e.

Liviu Vârciu: “O să închiriez acolo 5 sau 6 locuri, îmi fac un hotel retro cu doi parteneri de-ai mei”

Problema cu vecinii cu locurile de parcare cum s-a rezolvat?

E o parcare care va deveni privată, va fi cu bani, eu o să închiriez acolo 5 sau 6 locuri, îmi fac un hotel de mașini retro cu doi parteneri de-ai mei, unde o să ducem mașinile pe care vrem să le vindem și restul, bijuteriile mele, le voi ține două în garaj, două în fața casei și poate două în parcarea cu plată. O veste foarte tristă pentru vecinii mei: va fi cu plată și cam asta e. Eu nu am încurcat pe nimeni niciodată, nu am parcat la nimeni niciodată în fața casei. Eu îmi parchez la mine în fața casei mele, îi deranjează pe ei că parchez la mine în fața casei mele, ei vin de la ei de acasă și îi deranjează că parchez la mine în fața casei. Vă dați seama?

Tu stai aproape de acel Mega?

Da, e un Mega Image Shop & go acolo. Parcarea Mega-ului va fi privată.

Citește și: Carmina Vârciu nu urmărește comedia ”Bravo, tată!”, în care Liviu Vârciu joaca. De ce s-a întors în Arad, la mama ei EXCLUSIV

Video: Cătălin Shadi Sîrbu