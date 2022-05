Liviu Vârciu a comis-o la Monte Carlo. Nici lui nu i-a venit să creadă: ”Nu fusesem deloc inspirat când am făcut asta” EXCLUSIV

Liviu Vârciu a trecut pe lista „cuceririlor personale” și Monte Carlo! El a mărturisit în exclusivitate pentru Impact.ro că a făcut și o trăznaie pe Riviera franceză. Acesta a dat iama prin minibarul camerei de hotel și nota de plată a fost usturătoare. „Parcă aș fi ieșit la cină cu Neymar!”, a sunat concluzia vedetei Antenei 1.

La cei 41 de ani împliniți, se poate lăuda nu doar cu statutul de vedetă de televiziune sau de cinema, ci și cu cel de jucător de poker. Din această postură a participat zilele trecute la un nou turneu international, găzduit de celebrul Monte Carlo, „capitala” mondială a pokerului.

Am metoda mea personală care mă ajută mai de fiecare data să trec peste acest fel de hop, dar o păstrez doar pentru mine!”, a făcut haz de necaz pe această temă Liviu Vârciu, în exclusivitate pentrru Impact.ro.

Nu-mi place să zbor. Nu am o chimie normală cu avioanele și astfel, ori de câte ori trebuie să zbor, mă gândesc cu atenție la acest tip de încercare, care vine la pachet cu un grad de disconfort sporit.

De data asta însă, a mai adăugat el, destinația s-a dovedit și pe placul jumătății sale. Așa că unul dintre cele mai luxoase și mai scumpe orașe ale planetei a fost vizitat alături de Anda Călin.

Din capul locului, vedeta celor de la Antena 1 a admis că „și-a făcut toate poftele”.

Liviu Vârciu a mărturisit că a existat și un moment mai delicat în perioada petrecută la Monte Carlo.

„Am făcut și o trăznaie. În sensul că, într-o seară, m-am întors la hotel într-o dispoziție mai aparte și am dat iama prin minibarul din camera de hotel. A doua zi aveam să realizez că nu fusesem deloc inspirat când am făcut asta.

Când am primit nota de plată, am crezut inițial că luasem cina cu o vedetă de rangul lui Neymar. Nu am să dezvălui suma, dar era consistentă, vă asigur!”, ne-a mai spus în exclusivitate Liviu Vârciu, care a ajuns să doarmă și în mașină din cauza programului încărcat.