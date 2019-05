Liviu Dragnea aproape că o regretă pe Kovesi. Ce s-ar putea întâmpla după plecarea ei

Liviu Dragnea pare că regretă plecarea Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Liderul PSD este de părere că dacă actuala opoziție va prelua puterea, ar fi în stare să facă „un sistem mult mai dur decât l-au făcut Coldea şi Kovesi.”

El a vorbit despre condamnarea definitivă pe care a primit-o în 2016 în Dosarul referendumului și a făcut o paralelă la tensiunile care au apărut înaintea alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019.

„În 2016, PSD începuse să crească. Cu totul întâmplător am fost condamnat în Dosarul referendumului, complet nevinovat. De ce? Pentru că am spus oamenilor să vină la vot. A venit toamna, am fost trimis în judecată pentru acest dosar. În toamna anului trecut, am avut un miting foarte mare, am fost condamnat.

Acum, în preajma alegerilor, iar începe să se creeze tensiune. A apărut un raport al Inspecţiei Judiciare unde se spun lucruri grave despre magistraţii din România. Au început să iasă la iveală multe abuzuri şi a început să mai scadă din intensitatea sistemului mafiot. Unde a rămas riscul? Dacă ăştia vor reveni la putere, vor face un sistem mult mai dur decât l-au făcut Coldea şi Kovesi. Nu, bătălia cu statul paralel nu a afectat statul”, a declarat liderul PSD la Adevărul Live.

Liviu Dragnea: „SRI nu a plecat”

Președintele Camerei Deputaților a precizat că Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi nu mai sunt în sistem, dar că în conducerea SRI ar fi oameni care „nu au rezistat la tentații.”

„SRI nu a plecat. Ca şi conducere. Sunt oameni patrioţi acolo, din păcate, în conducerea SRI sunt oameni care nu au rezistat la tentaţii. S-au remificat legăturile cu DNA şi sistemul de Justiţie”, a spus Liviu Dragnea.

În Dosarul referendumului, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare. El mai are o condamnare de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în Dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman, care nu este definitivă. Magistrații Curții Supreme ar putea da sentința finală pe 27 mai 2019, la doar o zi după alegerile europarlamentare.