Liviu Dragnea încearcă să iasă din închisoare printr-o metodă necunoscută în România. Ce a făcut fostul lider PSD

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, ar putea ieși din închisoare după ce avocații lui vor să aplice procedeul numit ”Habeas corpus”, un procedeu care este reglementat la nivel internațional, dar care nu are corespondent în dreptul din țara noastră.

„Cererea a fost depusa initial la Tribunalul Bucuresti care si-a declinat competenta in favoarea Inaltei Curti. Ieri, ICCJ a decis declinarea tot in favoarea Tribunalului Bucuresti. Noi am mentionat in mod clar si cer ca nu atacam legalitatea si temeinicia sentintei penale prin care dl Dragnea a fost condamnat si isi executa acum pedeapsa. Se pare ca ICCJ a inteles exact din moment ce a admis aceasta exceptie. Noi ne raportam doar la nelegalitatea starii de detentie, urmare a aparitiei in octombrie 2019 a decizie CCR 417, despre asta este vorba in cerere de Habeas Corpus. Se intemeiaza pe dispozitii internationale si nu are corespondent in dreptul roman”, a explicat avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu. Liviu Dragnea ispășește în închisoare o pedeapsă de 3,6 luni pentru o candamnare din dosarul angajărilor fictive.

Ce face Liviu Dragnea în închisoare

Potrivit unor surse, Liviu Dragnea, din închisoare, ar vorbi aproape zilnic la telefon cu Codrin Ștefănescu și Florin Iordache. Tot la telefon comunică zilnic și cu iubita lui, Irina Tănase și cu fiul său. Liviu Dragnea are dreptul la telefon o oră pe zi și de cele mai multe ori folosește acest drept pe deplin. De curând a fost mutat din celulă, iar la atelierul auto al închisorii, acolo unde muncește, aproape zilnic discută cu Florin Blejnar, fostul șef al ANAF.