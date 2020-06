Liviu Dragnea, dezvăluiri fără precedent. Ce a recunoscut acum despre Irina Tănase

Liviu Dragnea nu este de acord ca Irina Tănase, iubita lui, să fie târâtă în scandaluri politice. Săptămâna trecută presa a scris că iubita fostului șef al PSD a făcut niște achiziții imobiliare importante, de mai multe sute de mii de euro.

Liviu Dragnea, dezvăluiri incredibile. Ce a recunoscut acum despre Irina Tănase

Liviu Dragnea a declarat din închisoare că Irina Tănase este târâtă în scandaluri fără a avea vreo vină. Rise Project a scris în urmă cu câteva zile că iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, a cumpărat niște proprietăți imobiliare în București și Ilfov în valoare de 350000 de euro.

”Ca și chestia cu Irina, nu este persoană publică, nu are nicio obligație să dea declarații. E ca și cum ar veni la tine doi inși, pre proprietatea ta și să te întrebe da ce faci doamnă aici, ia spune-ne nouă de unde, cum, ce. O să spună și ea la un momentdat. Dar disperarea este mare dacă a ajuns să se ia de nimic. Că părinții ei au avut un apartament pe care l-au vândut și că banii aceia sunt folosiți pentru cumpărarea unui alt apartament…Este o mizerie care arată un anumit gard de disperare și care arată că se construiește o campanie în care se spune votați cu mine împotriva acestui om”, a mai spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea crede că va fi folosit în campania elecorală din acest an

Pe de altă parte, Liviu Dragnea a declarat din închisoare că și-a îndeplinit obligațiile promise în programul de guvernare din 2016.

”CE am spus s-a îndeplinit, că am avut eu tensiuni cu premierii, cu unii miniștri . Toate au fost generate din dorința de a fi îndeplinite obiectivele din programul de guvernare care a fost votat de români”, a mai spus Liviu Dragnea. Liviu Dragnea se teme că va fi folosit și în campania de electorală din acest an. ”Chiar i-am spus Irinei. În această vară sigur va mai ieși ceva, pentru că nu au ce să spună”, a precizat Liviu Dragnea.