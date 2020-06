Liviu Dragnea rupe tăcerea din penitenciar. Dezvăluiri bombă

Liviu Dragnea, fosul șef al PSD, a acordat primul interviu din închisoare. Liviu Dragnea rupe tăcerea după o perioadă de încarcerare de 396 de zile. Acesta vorbește despre viața din închisoare, dar face și dezvăluiri senzaționale despre șefi din serviciile secrete, precum și din alte instituții importante ale statului.

Liviu Dragnea a acordat primul interviu din închisoare după o perioadă de încarcerare de 396 de zile. O primă parte a interviului va fi difuzat la Realitatea Plus începând cu ora 18:00.

Fostul șef al PSD, care are de ispășit 3 ani și 6 luni de închisoare, a vorbit în interviu dspre viața pe care o duce în închisoare, precum și despre ce planuri are după ce va fi eliberat din închisoare. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de detenție în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Interviul promite să facă să tremure multă lume, printre care șefi de servicii secrete, precum și din alte instituții importante ale statului. Liviu Dragnea a fost curtat pentru interviuri de mai multe publicații și televiziuni, dar nu a fost lăsat să vorbească până acum. Realitatea Plus a reușit să stea câteva ore de vorbă cu Liviu Dragnea pe Skype, așa cum permite epidemia de coronavirus.

”Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deși sunt mulți jurnaliști care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele, am solicitat la Administrația Penitenciarelor și abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineață am înregistrat pe skype și urmează, la ora 18.00, să difuzăm interviul. Sunt câteva ore de interviu”, a spus Anca Alexandrescu, realizatoarea interviului.

Interviul dat de Liviu Dragnea, dat jos de la butoanele puterii prin decizia condamnării promite a fi unul plin de dezvăluri din lumea politică.

”Un interviu cu Liviu Dragnea este la fel de interesant ca unul cu Nicolae Ceaușescu. Este foarte interesantă transformarea. Sper ca Liviu Dragnea, în atelierul lui de mecanică, să aibă înțelepciune. Este foarte interesant că Dragnea contestă acest partid, pe care l-a dat în judecată. El a pierdut tot. Lui i s-au adeverit temerile cele mai mari.”, a declarat Oreste Teodorescu, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere.