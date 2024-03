Liviu Dragnea a recunoscut că a avut mari probleme de sănătate. Fostul liderul PSD: „Am intrat aproape mort”

Liviu Dragnea a recunoscut. Celebrul om politic a avut probleme mari de sănătate, care au fost aduse în atenția publicului din nou. Cu ce complicații s-a confruntat, de fapt, și de ce a ajuns să aibă asemenea probleme. A scăpat ca prin minune.

Liviu Dragnea este unul dintre cele mai cunoscute nume politice din România. A fost mereu în atenția publicului în ceea ce privește viața politică și cea amoroasă, una controversată, de altfel, dar a încercat să fie retras când a venit vorba despre problemele de sănătate.

Se vorbește acum despre faptul că ar avea ceva complicații, aspect pe care l-a și recunoscut. Liviu Dragnea a dezvăluit, duminică seară, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel“, la Realitatea Plus, că a trecut printr-un calvar când era plecat la Belgrad.

Fostul politician a mărturisit că a avut perioade în care a muncit mult, în exces, motiv pentru care a ajuns să fie prea solicitat și a dat de greu. Astfel, din cauza eforturilor depuse, a călătoriilor lungi și dese, a suferit un accident vascular.

Liviu Dragnea a trecut printr-o perioadă critică, din care a crezut că nu va mai scăpa. Fostul om politic a recunoscut că a fost la un pas de moarte din cauza accidentului vascular grav, dar medicii și-au dat silința și au reușit să îl salveze.

Fostul președinte al Partidului Social Democrat mărturisește că le este recunoscător medicilor care au avut grijă de el și au făcut tot posibilul ca să îl readucă într-o formă bună. În doar trei zile, l-au repus pe picioare și i-au dat din nou șansa la o viață normală.

„Am avut un accident vascular cerebral, care m-a prins în Belgrad. Jos pălăria și mă rog la Dumnezeu tot timpul pentru medicii din Belgrad, de la spitalul lor central, dotat și modernizat foarte de curând, de o calitate excepțională.

Am intrat aproape mort și am ieșit după trei zile viu, sănătos, întreg la minte și fără niciun fel de urmări. Dumnezeu m-a ajutat și am depășit acest moment. Am făcut ulterior controale și e în regulă”, a mărturisit Liviu Dragnea.