Livian și Bianca, dezvăluiri din culisele Puterea Dragostei. Ce vor face cu banii

Livian și Bianca, câștigătorii celui de-al doilea sezon al emisiunii Puterea Dragostei, au vorbit despre planurile pe care le au. Ce vor face cei doi tineri cu cei 10.000 de euro de căciulă pe care i-au câștigat?

Ieri, 26 iulie, votul concurenților adunat cu cel al telespectatorilor a decis cine va pune mâna pe râvnitele premii. Bianca și Livian au fost cei mai norocoși în sezonul cu numărul 2. Tinerii au plecat acasă cu trofeele și cu câteva 10.000 de euro fiecare. Câștigătorii emisiunii au declarat în exclusivitate la Teo show ce vor face cu premiile. La doar o zi de la Marea Finală aceștia au revenit în atenția publicului în platoul emisiunii precizate anterior. Tinerii au recunoscut că deși nu sunt încă siguri dacă vor mai forma o relație, locuiesc la momentul actual împreună.

Livian: Asta e o întrebare retorică. Suntem împreună aici.

Bianca: Momentan stă la mine

Livian: E ca pe Facebook. Într-o relație complicată

Bianca: Am învățat foarte mult. Livian m-a învățat cu frumosul în sezonul 2. Datorită lui am devenit mai bună. Îl iubesc de foarte mult timp.

Livian: Ne-am despărțit din cauza felului în care reacționam în anumite situații. Chestii de comportament, iar eu trecând prin astfel de comportamente, i-am spus că ne facem rău unul altuia. (…)

Livian: Crescătorie de veverițe. Acolo vreau să investesc toți banii.

Bianca: Eu am vrut să-i împart cu el. Cred că banii ar trebui investiți momentan.

”Noi, toti trei frati, am fost lasati sa ne descurcam singuri, sa dam cu capul de prag, pentru a sti cum este viata. Ma bucur ca s-a intamplat asa, intrucat, azi, nu as fi putut gandi asa. Imi place aceasta libertate…Uite, spre exemplu, mama mea nu a stiut ca eu m-am dus la Puterea Dragostei, nu am apelat la ea sa ma ajute. NU! M-am inscris si abia cand am fost admisa, am sunat-o si i-am spus…”mama, ma duc in Turcia!” Stiti ce mi-a raspuns…”daca tu vrei sa faci acest lucru, eu te sustin”. Atunci cand am auzit-o, am prins si mai mare incredere si, chiar daca nu am vazut-o fizic de multa vreme, o simt langa mine si ii spun ca o iubesc”

Bianca Comănici (Sursa: youtube.com)