Livian de la Puterea Dragostei, un nou atac furibund. Ce i-a transmis Biancăi Comănici

Livian de la “Puterea Dragostei”, un nou atac asupra Biancăi Comănici. Fanii celor doi şi-au luat “Adio!” de la o posibilă împăcare, deşi au sperat mereu că preferaţii lor din emisiunea de pe Kanal D vor sfârşi prin a rămâne împreună.

Deşi au câştigat cel de-al doilea sezon “Puterea Dragostei” şi au contat mereu pe susţinerea fanilor, Livian şi Bianca s-au despărţit definitiv. În ciuda a tot ce s-a întâmplat între ei, bruneta l-a susţinut mereu pe fostul iubit şi l-a ajutat chiar şi în cariera muzicală. De curând, fostul concurent al emisiunii de pe Kanal D a declarat că lansează un nou clip, alături de Tarzy, iar în imagini apare şi noua lui iubită, Florentina. Melodia se numeşte “Caracter pervers” şi pare dedicat Biancăi.

”Lupul va fi mereu personajul negativ, dacă lăsam vulpea să spună povestea” sau “Atâtea amintiri pe care tu le-ai aruncat” sunt doar câteva dintre versurile piesei.

“Filmările au mers strună. Nu am pierdut nici foarte mult timp. În doar patru ore am reuşit să terminăm. Melodia e pregătită, rămâne doar să montăm clipul”, le-a spus Livian fanilor.

Deşi o duce extraordinar din punct de vedere al carierei, Livian recunoaşte că despărţirea de Bianca a fost una grea.

„Sunt anumite situații care m-au deranjat. Nu sunt chiar așa cum pretind a fi. O să zic doar unde nu e adevărat, să nu trăiască alții cu impresia că eu sunt nu știu cum. În momentul de față Bianca nu este blocată pe Instagram la mine. Bianca m-a blocat atunci. M-a adăugat la prieteni, dar eu nu i-am mai dat din cauza discuțiilor pe care le-am avut.

Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești așa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o. Nu a sărit să mă ia în brațe, dar nu a făcut chestia asta pentru că era nervoasă din altă cauză. Eu eram nervos tot din altă cauză. Am rămas la ea, afirmația Biancăi că am dormit cu Peți e aiurea și a fost aruncată nu știu cu ce scop. Nu ai cum să zici așa ceva, chiar dacă era la caterincă”, a povestit acesta, în unul dintre vlogurile sale.