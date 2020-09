Bianca de la Puterea Dragostei, atac la adresa lui Livian. Ce spune despre Florentina, noua lui iubită

Bianca de la Puterea Dragostei încă are sentimente puternice pentru fostul iubit. Aceasta vine despre relația cu care se afișează acum public fiul lui Nelson Mondialu’. Ce spune despre finele relației lor și despre actuala iubită?

Bianca Comănici a susținut încă de la marea finală că are în continuare sentimente pentru cel cu care și-a petrecut timpul în sezonul al doilea. Din păcate, finele competiției nu i-a prins împreună din cauza caracterelor extrem de puternice pe care le au. Deși păreau că se potrivesc de minune, iar fanii acestora încă mai sperau la o împăcare, lucrurile n-au mai intrat pe un făgaș normal. Bianca s-a mutat la București, iar Livian s-a reîntors în Cluj. Tinerii au locuit o scurtă perioadă în Capitală, la locuința brunetei, dar mai apoi au decis să meargă pe drumuri separate.

Nu a fost o singură dată când s-a zvonit de o nouă iubire în cazul lui Livian, acesta chiar furând inima mai multor domnișoare chiar și în pauzele extrem de scurte din relația cu Bianca. Acum, băiatul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florentina. Câștigătoarea celor două sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei mărturisește că ea și fostul amorez nu au mai ținut deloc legătura pentru că el nu a mai vrut să-i răspundă. Tânăra este extrem de dezamăgită de comportamentul bărbatului pentru că cei doi conveniseră că indiferent unde ar duce relația lor ei să rămână prieteni, lucru de care Livian a uitat.

„Nu mai este vorba despre nicio împăcare, poate peste câțiva ani, când îl voi ierta. Pentru că m-a lăsat brusc, când aveam cea mai mare nevoie de cineva alături. Este cu o altă persoană. Eu am știut chiar din prima zi, i-am și spus cine este persoana, eu știam absolut tot. Mi-a negat, mi-a spus că nu este adevărat, iar apoi mi s-a confirmat pe zi ce trece. O mână, un picior, un fir de păr și mi-am dat seama că este o altă persoană, apoi s-a afișat direct, adică sărutându-se cu altă persoană, afișându-se în pat cu altă personă. Nu mi-a mai răspuns, i-am scris de câteva ori pentru că mi-aș fi dorit să rămânem prieteni, am avut o discuție de genul ăsta la un moment dat în care am hotărât că o să rămânem prieteni indiferent de relația dintre noi și totuși el a încălcat treaba asta și asta m-a făcut să fiu dezamăgită de el”

Bianca Comănici