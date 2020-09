Bianca l-a făcut praf pe Livian de la Puterea Dragostei. Totul din cauza noii iubite: ”Nu îți permiți să plătești?”

Bianca Comănici l-a atacat dur pe fostul iubit, Livian, împreună cu prietena sa, Mary, după că bărbatul s-a afișat în mediul online alături de noua parteneră, Florentina.

Bianca și Livian de la Puterea Dragostei au pus punct definitiv relației lor de dragoste după multe tensiuni, despărțiri și împăcări. Concurenții s-au separat brusc, înainte de marea finală a emisiunii de la Kanal D, spunând că hotărârea este irevocabilă. Și așa a devenit, căci bărbatul s-a reorientat rapid, fiind în prezent alături de o altă femeie, Florentina.

Problemele dintre cei doi au apărut în timp, spune Livian, completând că ceea ce a dus spre ruptură a fost o serie de mici dezamăgiri din partea Biancăi. Recent, în cadrul emisiunii ”Totul despre Puterea Dragostei”, el a dezvăluit că s-a întâlnit de nenumărate ori la hotel cu Bianca, pe parcursul competiției din Istanbul, deși acest lucru este interzis. Livian a precizat că doar el a plătit cazarea.

Invitate în platoul WOWbiz, Bianca și Mary și-au arătat dezamăgirea în urma declarațiilor făcute de Livian. Fosta parteneră a acestuia a spus că este siderată de atitudinea lui și, deși dorea să mențină discreția, a fost nevoită să admită că întâlnirile la ceas de seară în alt cadru decât cel al competiției s-au petrecut. Ce i s-a părut nedrept a fost faptul că a ținut să menționeze că el a plătit întotdeauna cazarea. De altfel, câștigătoarea Puterea Dragostei spune că la mijloc a fost un pact, niciunul dintre ei doi spunând vreodată că au împărțit câteva seri împreună, ”în deplasare”.

„Nu mi-a plăcut că în live el a spus că mergeam la hotel, după ce un an el a spus că noi nu am mers la hotel, deși mergem și se vedea pe chipul meu. Eu am spus că el. De ce a trebuit să spună că a plătit el hotelul? Nu era cazul să spună”, a spus Bianca.

„El a spus că nu o să spună că am mers la hotel (în timpul competiției), deși noi ne vedeam weekend de weekend”

„Eu aveam o părere foarte bună despre Livian, dar după ce a făcut acum Livian, mi-am schimbat părerea la 180 de grade. Nu ai cum să îi scoți ochii unei femei pe care susții că o iubești, că ai iubit-o, că ai dus-o la hotel și ai plătit mesele. E logic, dacă ești bărbat. De ce îți mai asumi o relație dacă nu îți permiți să plătești nici măcar o masă?”, a spus Mary, revoltată, de asemenea, de atitudinea fostului coleg de emisiune.