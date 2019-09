Live Video Online Visuri la cheie, noua emisiune transmisă de Pro TV

Visuri la Cheie este singura emisiune din Romania care are puterea de a schimba destinele oamenilor fără speranță, emisiunea în care lucrurile se întâmplă prin determinare, unde visurile devin realitate numai cu ajutorul oamenilor. Visuri la Cheie – Crede în oameni, revine la PRO TV!

Dragoș Bucur revine la cârma emisiunii în acest sezon, după ce, sezonul trecut, a fost înlocuit de actorul Corneliu Ulici.

„Visuri la cheie reprezintă unul dintre cele mai dragi proiecte în care am fost implicat şi mă întorc cu foarte mult entuziasm. Aveam nevoie de o pauză, pentru a petrece mai mult timp cu Dana şi cu familia noastră, pentru a călători împreună, dar şi pentru a mă putea dedica proiectelor mele de film. A fost un an în care am descoperit locuri şi lucruri noi, în care am cunoscut oameni extraordinari, iar acum sunt pregătit să revin în televiziune, la Visuri la cheie. Le mulţumesc tuturor celor care au avut mereu încredere în mine şi le mulţumesc foarte mult colegilor. Mă întorc cu gânduri bune şi cu mult entuziasm în proiectul care mi-a fost întotdeauna aproape de suflet’, a declarat Dragoș Bucur.