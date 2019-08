Ce se întâmplă cu emisiunea Visuri la Cheie de la PRO TV. Când va începe următorul sezon fără Adela Pârvu

„Deşi am mai multe proiecte în paralel şi deşiam tare multă încredere că Dumnezeu mă va ghida pas cu pas şi că locul meu acum este în echipa «Visuri la cheie». Cu această hotărâre vine şi o lecţie pe care aş vrea să o transmit mai departe: niciodată să nu spui niciodată! La un moment dat, de dragul unei consecvenţe, te-ai putea trezi blocat într-o anumită situaţie, iar statul pe loc înseamnă să-ţi negi visurile. Am un sentiment frumos, de intimitate şi căldură, ca şi cum m-aş reîndrăgosti de un fost iubit cu care am rămas prietenă“