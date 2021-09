Live Stream Online Untold 2021. Vezi VIDEO a doua zi de festival. Astăzi urcă pe scenă Fedde le Grand, Martin Garrix, sau Paul van Dyk

Untold 2021 a început. Astăzi, vineri, 10 septembrie este a doua seară a unuia dintre cele mai mare festivaluri din lume. Iată VIDEO cu cine urcă pe scenă în a doua zi de festival Untold 2021: Grand, Martin Garrix, sau Paul van Dyk, Live Stream Online.

Fedde le Grand, Martin Garrix, sau Paul van Dyk pe scena Unlold 2021, a doua zi de festival – Live Stream Online

Untold 2021 este festivalul internațional care are o durată de 4 nopți și 4 zile. Acesta se află la cea de-a șasea ediție. Trebuia să aibă loc în luna august, dar a fost amânat pentru luna septembrie. Se desfășoară în intervalul joi 9 septembrie -duminică 12 septembrie.

Accesul la festivalul Untold 2021 se face pe baza biletelor. Prețul acestora diferă în funcție de tipul acestuia. Iată ce preț are un bilet sau un abonament Untold 2021:

Abonament VIP – 2184,40 lei

Abonament General Access Basic – 870,48 lei

Abonament Risk Free – 920,25 lei

Amulet for Untold – General Access Basic – 925,23 lei

Bilet zi VIP – 925,23 lei

Amulet for Untold – bilet pe zi – 377,75 lei

Bilet zi – 299 lei.

Untold 2021

În acest an, Untold 2021 are loc în inima Transilvaniei, mai exact la Cluj-Napoca. Cea de-a șasea ediție a festivalului este una de poveste, cu decoruri, povești, personaje, dansatori, artiști și fani de peste tot din lume. Evenimentul are 7 scene care vor situa Untold într-un tărâm magic:

”Cele 7 scene ale evenimentului vor dezvălui tărâmul magic UNTOLD și conceptele sale unice. Scena principală va avea peste 800 mp de ecran led, 28 de metri înălțime, peste 90 de metri la bază și o deschidere de 18 metri. Doar decorul pentru mainstage, care are peste 2.000 mp, este adus de 18 camioane în Cluj-Napoca. Pe aceeași scenă vor fi încorporate elemente 3D care pun în lumină conceptul creativ UNTOLD 2021, Luna – The Rising și personajelor sale mitice.” potrivit libertatea.ro.

Untold 2021 – participanții din a doua zi a festivalului

A doua zi a festivalului Untold 2021 are loc vineri, 10 septembrie 2021. Iată ce artiști vor reprezenta fiecare din cele șapte scene în cea de-a doua seară a festivalului internațional:

Pe scena Mainstage vor urca în cea de-a doua seară Untold 2021:

Fedde le Grand

Martin Garrix

Parov Stelar

Paul van Dyk

Sam Feldt Live

Vama.

Pe scena Alchemy vor urca în cea de-a doua seară Untold 2021:

Deliric X Silent Strike

Dirtyphonics

Spike

Wilkinson (DJ Set & MC AD-APT).

Pe scena Galaxy vor urca în cea dea doua seară Untold 2021:

Claptone (Day time special show)

Jamie Jones B2B Loco Dice

Mahony

Seth Troxler.

Pe scena Daydreaming vor urca în cea dea doua seară Untold 2021:

Anstascia & Bloem

Lum

Seth Troxler

Stavroz (Live & DJ Set).

Pe scena Fortune vor urca în cea dea doua seară Untold 2021:

Aly & Fila

Giuseppe Ottaviani

Paul Thomas

Richard Durand.