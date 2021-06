Cine sunt artiștii care urcă pe scena Untold 2021. Primele nume mari confirmate

Restricțiile s-au relaxat în România, după mai bine de un an de pandemie. Cu această ocazie, festivaluri cu renume au anunțat că se vor ține în 2021.

Cine sunt artiștii care urcă pe scena Untold 2021

Printre ele se află și UNTOLD, unul dintre cele mai celebre de la noi din țară. Fanii festivalului vor avea parte de artiști celebri, dar și de bilete de o zi.

Printre numele mari care au fost confirmate la UNTOLD 2021 se numără Dj-ii David Guetta și Martin Garrix, trupa The Script, dar și celebrul rapper Tyga.

Organizatorii au anunțat că pun în vânzare și bilete de o zi. În plus, pe scenă vor urca și Dimitri Vegas & Like Mike, cei care au fost la UNTOLD încă din prima ediție.

În plus, vor urca pe scenă și Dj-ii Steve Aoki, Alok și Afrojacj, Dj Snake, Lost Frequencies, Above&Beyond, Benny Benassi și Martin Solveig.

Și Parov Stelar își va face apariție la UNTOLD 2021, spre încântarea fanilor. The Script este pentru a doua oară în lineup-ul unui festival românesc. Ei au fost și în 2018 la a doua ediție Neversea.

Fanii se vor putea bucura pe Cluj Arena de melodii celebre ale trupei rock precum The Man Who Can’t Be Moved, Breakeven, For the First Time, Nothing, Hall of Fame sau Superheroes.

Tyga vine pentru prima oară în România și este printre cei mai celebri și apreciați rapperi la momentul actual. Piesa lui Taste a devenit rapid un hit, iar videoclipul a adunat peste 1,2 miliarde de accesări.

Cine urcă pe scenele secundare

Pe scenele secundare precum Galaxy vor performa Paul Kalkbrenner, Amelia Lens, Jamie Jones B2B Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo și Tale of Us.

La scena Alchemy vor fi prezenți DJ-ii Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, DUB FX, Netsky, Rudimental DJ și Wilkinson DJ Set & MC AD-Apt.

Fanii UNTOLD pot cumpăra bilete începând de astăzi. Un abonament pentru cele 4 zile de festival costă 159 de euro plus taxe.

Abonamentele VIP sunt puse în vânzare la prețul de 399 de euro.

În plus, vor fi puse la vânzare și bilete de o zi la prețul de 69 de euro. Iubitorii de muzică își pot cumpăra bilet pentru o zi și pentru zona VIP pentru 169 de euro.