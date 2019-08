Simona Halep – Taylor Townsend se joacă joi, 29 august 2019, în turul 2 la US Open. Partida este programată la ora 18:00, dar poate fi amânată în funcție de desfășurarea celorlalte partide. Meciul este transmis în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărit și online în format live text și video. Vă vom ține la curent cu toate detaliile importante legate de meci.

Live Stream Online Simona Halep – Taylor Townsend în turul 2 la US Open, pe Eurosport TV

Simona Halep a jucat în primul tur la US Open împotriva sportivei Nicole Gibbs, de care a trecut cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2, în timp ce adversara sa a învins-o pe Katerina Kozlova cu 3-6, 6-3, 6-2.

„Mă simt bine că am revenit şi am avut o asemenea susţinere. Nu am simţit că joc împotriva unei americance astăzi, am putut să lupt până la final. Ea a început să joace mult mai bine în setul al doilea, energia mea a fost un pic scăzută, astfel că am fost dominată, dar apoi mi-am reîmprospătat mintea, am încercat să o împing mai în spate şi eu să vin mai în faţă şi astfel am putut să câştig astăzi. Pot să visez din nou la un grand slam? Nu e uşor, fiecare grand slam este greu, dar o iau meci cu meci. Mă bucur că am putut să câştig după ce am pierdut în turul I în ultimele două sezoane”, a declarat Halep după victoria din primul tur.

Simona Halep – Taylor Townsend, cote la casele de pariuri

Simona Halep este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Taylor Townsend. Numărul 4 mondial a primit cota 1,10 pentru o victorie, în timp ce sportiva din Statele Unite ale Americii a fost cotată cu 6,75. Constănțeanca are cotă 1,35 că se impune cu 2-0 la seturi și 4,60 pentru 2-0. Townsend a fost cotată cu 11,75 la victorie cu 2-0 și 10,00 la 2-1.

Organizatorii pot modifica ora de start în funcție de desfășurarea celorlalte partide. Iubitorii sportului alb care nu pot urmări partida în fața micilor ecrane pot afla cele mai noi informații online, în format live text și video.