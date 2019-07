Live Stream Online Simona Halep – Mihaela Buzărnescu Live Video pe Eurosport – Wimbledon 2019

Simona Halep – Mihaela Buzărnescu este duelul românesc din turul 2 la Wimbledon. Partida începe la ora 15:00 și este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită și online în format live text și video. Vă vom ține la curent cu toate fazele importante din meci.

Live Stream Online Simona Halep – Mihaela Buzărnescu

Simona Halep s-a calificat în turul 2 la Wimbledon după ce a învins-o în primul act pe sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovich cu scorul de 6-4, 7-5. Constănțeanca nu a avut un meci ușor și a trebuit să tragă tare pentru calificare.

„Chiar dacă Halep a câștigat, s-au văzut anumite carențe în pregătire. Se simte că nu are meciuri în picioare, nu a avut un ritm bun. În plus, a lovit mingea cam de sus, se vede că nu îi place foarte mult aceasta suprafață. Mai are nevoie de timp pentru a se obișnui cu iarba de la Wimbledon”, a declarat Martina Navratilova pentru BBC după victoria Simonei Halep.

De partea cealaltă, Mihaela Buzărnescu a învins-o în primul tur pe americanca Jessica Pegula, cu scorul de 6-4, 6-4 și s-a calificat în actul secund la Wimbledon.

„Mă bucur că sunt într-un Grand Slam din nou. Iau fiecare meci în parte şi încerc să mă bucur cât mai mult. Acum o întâlnesc pe Simona, e un meci aşteptat de foarte mulţi de mult timp. Toţi ziceau „o să joci cu Simona”. Iată că se întâmplă acum. Sper să fie un meci frumos şi cea mai bună să câştige. Mă bucur că suntem amândouă în turul secund”, a spus Buzărnescu după meci.

Simona Halep – Mihaela Buzărnescu se joacă miercuri, de la ora 15:00, în turul 2 la Wimbledon. Partida este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport. Este a doua confruntare directă dintre cele două sportive din România, care s-au mai întâlnit în 2008 la Monteroni. Simona s-a impus atunci cu scorul de 6-3, 6-0.

Cea mai bună performanță a Simonei Halep la All England Club a fost în anul 2014, când a fost învinsă în semifinale de Eugenie Bouchard, cu 6-7, 2-6, după ce în primul set s-a accidentat.

Mihaela Buzărnescu a ajuns cel mai departe în turul 3, în 2018, când a fost învinsă de Karolina Pliskova cu 6-3, 6-7, 1-6.