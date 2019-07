La ce oră începe meciul Simona Halep – Mihaela Buzărnescu, în turul 2 la Wimbledon. Cine transmite partida la TV

Simona Halep – Mihaela Buzărnescu este duelul așteptat cu sufletul la gură de toți românii. Meciul din turul 2 al turneului de la Wimbledon se joacă miercuri, 3 iulie 2019, de la ora 15:00. Partida este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită și online în format live text și video.

Simona Halep – Mihaela Buzărnescu, în turul 2 la Wimbledon

Simona Halep a învins-o în primul tur la Wimbledon pe sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovich, cu scorul de 6-4, 7-5 și a obținut calificarea în turul al doilea, în timp ce Mihaela Buzărnescu a trecut de Jessica Pegula cu scorul de 6-4, 6-4. Cele două românce se duelează miercuri, 3 iulie 2019, de la ora 15:00, iar partida este televizată de Eurosport.

Constănțeanca este favorită la casele de pariuri. Are o cotă de 1,17, în timp ce Mihaela Buzărnescu are 5,00. O victorie în două seturi a Simonei a primit cota 1,50, în timp ce o victorie cu 2-1 la seturi are cota 4,30. De cealaltă parte, Mihaela are cotă 9,00 pentru victorie cu 2-0 la seturi și 7,50 pentru victorie cu 2-1.

„Am spus că anul acesta este unul chill, că nu pun presiune pe mine. Sunt motivată la fiecare turneu, nu analizez prea mult, intru pe teren și vreau să văd cât de bună pot să fiu în acest mod. Poate la anul o să trag mai tare.

Acum, când pierd un meci nu mi se mai pare un dezastru. Sunt mai relaxată așa, încerc să îmbunătățesc lucruri, nu neapărat legate de tenis. Când eram lider mondial era mai multă presiune, acum nu aștept lucruri mari de la mine, ci să cresc la nivel de atitudine, de joc, nu mai sunt atât de stresată că trebuie să câștig fiecare meci”, a declarat Simona Halep după victoria din primul tur.

Mihaela Buzărnescu a fost surprinsă când a aflat că va juca împotriva Simonei Halep în turul 2 la Wimbledon.

„Mă bucur că sunt într-un Grand Slam din nou. Iau fiecare meci în parte şi încerc să mă bucur cât mai mult. Acum o întâlnesc pe Simona, e un meci aşteptat de foarte mulţi de mult timp. Toţi ziceau „o să joci cu Simona”. Iată că se întâmplă acum. Sper să fie un meci frumos şi cea mai bună să câştige. Mă bucur că suntem amândouă în turul secund”, a declarat Buzărnescu.