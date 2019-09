Bianca Andreescu – Belinda Bencic se joacă în noaptea de joi spre vineri, de la ora 3:30, în semifinale la US Open. Partida este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită și online în format live video și text. Vă vom ține la curent cu toate detaliile importante legate de meci.

Live Stream Online Bianca Andreescu – Belinda Bencic, în semifinala US Open – Eurosport TV

Sportiva canadiană de origine română (locul 15 WTA) s-a calificat în semifinale la US Open după ce a învins-o în sferturi pe belgianca Elise Mertens (locul 26 WTA) cu 3-6, 6-2, 6-3, la capătul unui meci care a durat 2 ore și 3 minute. De partea cealaltă, Belinda Bencic (locul 12 WTA) a trecut în sferturi de Donna Vekic (locul 23 WTA) cu 7-5, 6-3. Andreescu și Bencic joacă în premieră una împotriva celeilalte.

Specialiștii văd în cele două sportive viitoare câștigătoare de trofee Grand Slam. Ambele au reușit să se califice în premieră în semifinale la un turneu important, iar pentru Bianca Andreescu performanța este una incredibilă, întrucât a ajuns în penultimul act al competiției la debutul la US Open. Chiar dacă sportiva din Elveția este mai bine clasată în ierarhia WTA, favorita întâlnirii este Bianca. Pentru calificarea în semifinale, Bencic și Andreescu au primit câte un cec în valoare de 960.000 de dolari.

Bianca Andreescu – Belinda Bencic, cote la casele de pariuri

Bianca Andreescu este favorită la casele de pariuri în confruntarea cu Belinda Bencic. Sportiva canadiană de origine română are cota 1,67 pentru victorie, în timp ce adversara sa a primit din partea bookmakerilor cota 2,17. Pentru o victorie în 2 seturi, Bianca are cota 2,60, iar Belinda are 3,65.

În cealaltă semifinală, Serena Williams (locul 8 WTA) o întâlnește pe Elina Svitolina (locul 5 WTA), de la ora 2:00.