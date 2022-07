Live Score Wimbledon 2022: Simona Halep – Paula Badosa în optimi, în direct pe Digi Sport 1

Live Score Wimbledon 2022: Simona Halep – Paula Badosa în optimi, se va juca în direct pe Digi Sport 1. Simona Halep – Paula Badosa se joacă luni, 4 iulie 2022, în optimile de la Wimbledon. Partida a fost programată pentru începând de la ora 17:30 și poate fi urmărită liveText pe playtech.ro.

Live Score Wimbledon 2022: Simona Halep – Paula Badosa în optimi, va putea fi văzut în direct pe Digi Sport 1. Simona Halep – Paula Badosa va fi duelul zilei la Wimbledon și se joacă astăzi, după ora 17:30. De asemenea, partida va putea fi urmărită liveTEXT pe playtech.ro, dar și în direct la Eurosport. Miza meciului de astăzi este un loc în sferturile de finală ale prestigiosului turneu de la Londra.

Meciul Simonei Halep cu Paula Badosa va avea loc pe terenul central și va fi a doua partidă a zilei, după Brandon Nakashima-Nick Kyrgios, care va începe la ora locală 13:30, ora 15:30 a României.

Simona Halep – Paula Badosa este cel mai tare meci de la Wimbledon pe tabloul feminin, anunță specialiștii. Spre exemplu, experții americani au prefațat disputa și au ajuns la concluzia că românca noastră este favorită la victorie, existând puține șanse ca jocul ei să fie destabilizat, mai ales de adversara de azi, care nu este o specialistă a ierbii. De asemenea, Simona Halep se declară mulțumită de evoluția ei din prima săptămână de la Wimbledon.

„Chiar dacă am avut probleme cu încrederea în ultima vreme, nu m-am îndoit de mine înainte să ajung la Londra. Am încercat să muncesc cât mai mult, să dau tot ce am mai bun în fiecare zi. Știam că dacă o să fac acest lucru o să iasă bine. Sunt fericită pentru felul în care am evoluat în prima săptămână. De-abia o aștept pe a doua și vreau să fiu din ce în ce mai bună”, a declarat Simona Halep.