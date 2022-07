Surpriză colosală pentru Simona Halep la Wimbledon 2022. Aplauzele au curs gârlă

Surpriză colosală pentru Simona Halep la Wimbledon 2022! În urmă cu 158 de ani, un grup de pasionați de crocket inițiau All England Crocquet Club, în 1868. Nouă ani mai târziu, în 1877 își va schimba numele în The All England Croquet and Lawn Tennis Club. Iar în 1899 în The All England Lawn Tennis and Croquet Club. Tot aici, în urmă cu 154 de ani avea loc primul turneu de tenis, sub denumirea de Wimbledon. Anul 2022 este an de sărbătoare pentru turneul britanic, așa că organizatorii au decis să premieze cei mai importanți câștigători ai turneului de tenis. Simona Halep a fost printre cei premiați, și a fost o surpriză colosală pentru Simona Halep la Wimbledon 2022. În această după-masă, pe terenul principal de tenis, aplauzele au curs gârlă.

Turneul de Grand Slam de la Wimbledon, la 154 de ani

Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din lume. Acesta se desfășoară la All England Club din Wimbledon, Londra, din 1877. Este unul dintre cele patru turnee de tenis de Mare Șlem, celelalte fiind Australian Open, French Open și US Open. Anul acesta turnul sărbătorește 154 de ani de existență, iar momentul trebuia sărbătorit cum se cuvine.

Așa se face că, astăzi, pe terenul princiapl al turneului, au fost invitați aproape toți marii campioni din ultimii ani, câștigători ai trofeului de tenis britanic. Jucători importanți, precum Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Margaret Court, Martina Hingis sau Bjorn Borg, au fost aplaudați la scenă deschisă în această seară.

Una din vedetele de necontestat ale tenisului mondial, este Roger Federer. Jucătorul a ajuns la Wimbledon în acest an, până la urmă . Dar nu a venit pentru a concura, dar pentru a lua parte la ceremonia care a marcat duminică centenarul terenului central. Vedeta și și-a declarat intenția de a încerca să revină în 2023 cu racheta în mână.

„Am încercat doar să am succes aici și să reprezint bine acest sport. Sper că am făcut asta. Și sper să mă pot întoarce încă o dată”, a declarat Roger Federer.

Roger Federer a câștigat un record masculin de opt dintre cele 20 de titluri de Grand Slam pe All England Club și a fost întâmpinat cu ovații în picioare.

Surpriză colosală pentru Simona Halep la Wimbledon 2022. Aplaudată la scenă deschisă

Pe lângă numele mari ale tenisului masculin, au luat parte și reprezentantele fetelor, printre acestea și Simona Halep. A fost o surpriză colosală pentru Simona Halep la Wimbledon 2022, să fie invitată la centenarul turneului. Întimpul discursului susținut de Federer, jucătoarea noastră a fost printre cei care l-au apladaut îndelung pe elvețianul de 41 de ani.

Simona Halepva juca mâine, în optimile de finală, împotriva Paulei Badosa, și dacă reușește același joc ca până acum, are șanse mari să meargă în faza următoare. Meciul de mâine reprezintă a doua întâlnire între cele două jucătoare. Simona, dublă campioană la Mutua Madrid Open, a spulberat-o pe Badosa în prima lor întâlnire.