Lista candidaților PNL la alegerile Locale 2020. Cine sunt politicienii care vor la conducere

Alegerile locale 2020 vor avea loc pe data de 27 septembrie. Dacă este să ne luăm după ultimul sondaj făcut, PNL stă mai bine decât PSD, judecând după situația din București. Lista candidaților PNL la alegerile locale 2020 este deschisă de Nicușor Dan, candidatul USR PLUS și susținut de PNL la primăria Capitalei, care are 31% din opțiunile de vot, în timp ce Gabriela Firea, candidatul PSD la primăria Capitalei, ar avea 29%.

Lista candidaților PNL la alegerile Locale 2020. Cine sunt politicienii care vor la butoanele puterii

Lista candidaților PNL la alegerile locale 2020 este una foarte lungă, la nivel național, la fel ca și cea a celorlalte partide. Nicușor Dan este primul pe lista candidaților PNL la alegerile locale 2020, acesta aspirând la fotoliul de primar al Primăriei Capitalei.

Lista tuturor candidaților PNL la alegerile locale 2020 a fost stabilită pe 19 august, de altfel ca pentru toate partidele. Lista PNL a fost stabilită cu greu de către partid.

Lista candidaților PNL la alegerile Locale 2020

„Au fost validaţi candidaţii în judeţele României cu excepţii în Brăila, Giurgiu, Bihor, am amânat o decizie pe Bucureşti. La Bucureşti este validată candidatura domnului Nicuşor Dan, susţinut de PNL.

Am stabilit candidaţi cu experienţă, candidaţi intergri. Obiectivul lor este de a se prezenţa în faţă alegătorilor cu proiecte de dezvoltarea ale comunităţilor locale, care să ducă la creşterea calităţii vieţii comunităţilor”, anunța Ludovic Orban.

Lista candidaților PNL la alegerile Locale 2020 pentru funcţia de primar de municipiu reşedinţă de judeţ:

Argeş – Sorin Apostoliceanu

Braşov – George Scripcaru

Galaţi – Bogdan Rodeanu (USR-PLUS)

Vaslui – Tudor Polak

Lista candidaților PNL la alegerile Locale 2020 pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean:

Argeş – Emanuel Soare

Bistriţa-Năsăud – Stelian Dolha

Covasna – Olimpiu Floroian

Galaţi – George Stângă

Gorj – Iulian Popescu

Harghita – Sebastian Buzilă

Maramureş – Ionel Bogdan

Mehedinţi – Pavel Cristinel

Neamţ – Mugur Cozmanciuc

Satu-Mare – Adrian Cozma

Vaslui – Marius Arcăleanu

Vâlcea – Cristian Buican

După cum arată sondajele, lupta pentru fotoliul de primar al Capitalei va fi una foarte strânsă, Nicușor Dan, candidatul USR PLUS și PNL, conducând cu câteva procente în fața Gabrielei Firea, candidatul din partea PSD. Lista candidaților PNL la alegerile Locale 2020 cuprinde 6 aspiranți pentru fotoliile de primari de Sectoare.

Lista candidaților PNL la alegerile Locale 2020 pentru primăriile de Sector este:

sector 1 – Clotilde Armand (USR)

sector 2 – Radu Mihai (USR)

sector 3 – Adrian Moraru (PNL)

sector 4 – Simona Spătaru (PLUS)

sector 5 – Cristian Băcanu (PNL)

sector 6 – Ciprian Ciucu (PNL)

PNL are ca obiectiv câștigarea alegerilor locale 2020 și pe cele Parlamentare

Pe de altă parte, Ludovic Orban, șeful PNL și premierul României, este sigur că PNL va câștiga alegerile locsale 2020, precum și pe cele Parlamentare. Ludovic Orban susține că PNL are în fața contracandidatului principal PSD 9-10 procente.

„Noi avem in acest sfarsit de an, in 27 septembrie, alegeri locale generale si pe data de 6 decembrie am convocat alegeri parlamentare. Obiectivul nostru este sa castigam si alegerile locale si alegerile parlamentare. In momentul de fata, sondajele ne indica, chiar si sondajele facute de socialisti – sondajele mincinoase – pe primul loc la o distanta, in sondajele lor, de cel putin 6 procente, in realitate suntem in momentul de fata cu un avans de 9-10 procente in fata socialistilor„, a spus Ludovic Orban.