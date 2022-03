Lionel Messi nu e primul nici la salariu. Starul argentinian are, probabil, cel mai slab sezon din întreaga sa carieră. Mutarea de la Barcelona la PSG, de vara trecută, nu i-a priit câștigătorului de șapte Baloane de Aur. Deja, zvonurile privind despărțirea sa de clubul parizian sunt tot mai intense. În plus, Lionel Messi nu are nici cel mai mare salariu din lotul vicecampioanei Franței, așa cum îl avea la clubul catalan.

Lionel Messi nu e primul nici la salariu

Lionel Messi nu e primul nici la salariu. Starul argentinian a venit la PSG, vara trecută, după o întreagă telenovelă lgată de despărțirea de Barcelona, clubul unde a crescut și a devenit faimos. Dar regulile fair-play-ului financiar impuse de LaLiga n-au permis ca el să continue la clubul catalan.

Messi a fost văzut ca un salvator la PSG, omul care putea aduce mult dorita Champions League în vitrina cu trofee a parizienilor. Nu a fost așa, Messi, Neymar și Mbappe fiind eliminați încă din optimi de un Real Madrid în care a strălucit Karim Benzema. În plus, prestațiile și cifrele realizate de argentinian în acest sezon sunt la ani-lumină de pretențiile sale. A înscris doar 7 goluri în 26 de apariții pentru PSG, însă doar două dintre reușite au fost în campionat.

Cine e fotbalistul plătit cel mai bine la PSG

Lionel Messi nu mai e primul nici în privința salariului. Conform tradiției, cotidianul francez L’Equipe a făcut publice salariile tuturor jucătorilor din Hexagon. Primele 14 locuri ale clasamentului revin fotbaliștilor de la PSG. Dar, surprinzător, primul loc e ocupat de brazilianul Neymar Jr, cu un venit brut de 4 milioane de euro pe lună.

Messi se află doar pe locul secund, cu 3,375 milioane de euro brut pe lună, scrie getfootballnewsfrance.com. Potrivit aceleiași surse, Messi câștigă un salariu net de 25 de milioane de euro pe an la PSG, care se adaugă unui bonus de loialitate brut de 15 milioane de euro, ceea ce înseamnă că venitul net total al fostului căpitan blaugrana este de 30 de milioane de euro pe an pe Parc des Princes. La jumătate față de cât câștiga la Barcelona în ultimii cinci ani.

În topul salariilor îl mai găsim pe campionul mondial francez Kylian Mbappe, cu un salariu brut de 2,2 milioane de euro pe lună, care este același ca în urmă cu 5 ani din cauza contractului său, care va expira în această vară. El este urmat de colegii săi de echipă, brazilianul Marquinhos, și de italianul Marco Veratti, ambii cu câte 1,2 milioane de euro brut pe lună.

Diego Simeone, cel mai bine plătit antrenor din lume

Conform cifrelor publicate de L’Equipe, jucătorul cel mai bine plătit din Europa, în afara Franţei, este portughezul Cristiano Ronaldo (Manchester United), care încasează 2,6 milioane de euro lunar. În ceea ce îi privește pe antrenorii din întreaga lume, de departe cel mai mare salariu îl are Diego Simeone, tehnicianul lui Atletico Madrid.

Conform sursei citate, „Cholo” Simeone încasează lunar 3.33 milioane de euro brut. Este aproape dublu față de cât încasează Pep Guardiola, următorul clasat, care are un salariu de 1.89 milioane de euro pe lună. Podiumul celor mai bine plătiți antrenori e completat de Antonio Conte și Jurgen Klopp, ambii având un salariu de 1.49 milioane de euro.