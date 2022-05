Lionel Messi, mutare surpriză la final de sezon. Vrea să cumpere echipa la care urmează să joace

Lionel Messi, mutare surpriză la final de sezon. Starul argentinian de la PSG a avut una dintre cele mai slabe perioade din carieră în primul an în care a jucat pentru actuala campioană a Franței. Dar „Puricele” vrea să își asigure încă de pe acum viitorul, după ce contractul cu gruparea pariziană se va termina, în vara lui 2023. Lionel Messi are de gând să devină unul dintre patronii echipei la care urmează să evolueze după plecarea de la PSG.

Lionel Messi, mutare surpriză la final de sezon

Lionel Messi, mutare surpriză la final de sezon. Sosirea argentinianului la PSG, vara trecută, a fost un eveniment mondial. Dar rezultatele n-au fost pe măsura așteptărilor. E drept, echipa pariziană a cucerit titlul de campioană, dar a capotat încă din optimi în Champions League, competiția ce reprezenta marele obiectiv al formației.

Messi a avut mari probleme de adaptare, după două decenii petrecute doar la Barcelona. Cifrele sale sunt ridicole, dacă le comparăm cu cele din anii trecuți, când înscria contant câte 40-50 de goluri pe sezon. Acum, „Puricele” a reușit doar 11 goluri și a oferit 13 assisturi în 33 de partide. În campionat, Messi a marcat doar de 6 goluri. Anul trecut, la Barca, el aduna 43 de goluri în 59 de partide.

Vrea să cumpere echipa la care urmează să joace

Lionel Messi (34 de ani) nu are multe motive de mândrie în plan sportiv, la PSG, dar stă mult mai bine la capitolul bani. El ocupă locul 2 în topul celor mai bine plătiți sportivi în 2022, cu 122 de milioane de dolari. De altfel, argentinianul are cel mai mare salariu brut din fotbal, primind 62,9 milioane de euro pe an.

Aducerea lui Messi a însemnat o afacere profitabilă și pentru PSG, în ciuda ratării principalului obiectiv, câștigarea Champions League. PSG a înregistrat în acest sezon venituri între 300 și 310 milioane de euro doar din contracte de sponsorizare, în primul sezon al lui Messi pe Parc des Princes. Suma reprezintă un record pentru clubul francez, care reușise anterior să încaseze cel mai mult 295 de milioane de euro (n.r. – în sezonul 2018/2019).

Dar Messi își pregătește de pe acum și următorii pași pe care vrea să-i facă după despărșirea de PSG. Contractul său cu campioana Franței expiră pe 30 iunie 2023. Argentinianul este decis să-și ducă la bun sfârșit înțelegerea cu parizienii, după care are de gând să devină acționar de club.

Va fi patronul unei grupări din MLS

Jurnaliștii postului american DirecTV, citați de Mundo Deportivo, susțin că Messi intenționează să cumpere 35% din clubul Inter Miami. Mai mult, Messi vrea să-și continue și cariera de jucător la echipa americană. Inter Miami este patronată în acest moment de fostul mare jucător David Beckham.

„Întotdeauna am spus că îmi doresc cei mai buni jucători. Din păcate, uneori este un lucru rău. Când am început acest proiect, oamenii au spus: „Vine tipul ăsta, vine tipul ăsta, vine Ronaldo, vine Messi”. Fanii noştri vor fi fericiţi dacă avem vedete în echipă, dar vor fi şi mai fericiţi dacă vor vedea jucători tineri trecând prin academia noastră şi câştigând MLS”, a declarat David Beckham.

Jorge Mas, un alt acționar al clubului Inter Miami, a vorbit și el despre varianta venirii lui Messi.

„Leo Messi este încă unul dintre cei mai buni jucători din lume. Abilităţile lui nu s-au diminuat. David se înţelege bine cu el, aşa că dacă pleacă de la PSG, am dori să-l vedem jucând la Inter Miami. Sunt un optimist, este o posibilitate”, a spus Jorge Mas.

Rămâne de văzut dacă Messi va dori să-și încheie cariera în MLS sau va căuta să rămână la o echipă competitivă din Europa cu care să încerce câștigarea unor noi trofee.