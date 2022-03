Lionel Messi, apariție de senzație la naționala Argentinei. Starul de la PSG nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei sale. Plecarea de la Barcelona i-a „frânt”, parcă, inspirația genialului argentinian. Câștigătorul a 7 Baloane de Aur s-a alăturat colegilor săi de la naționala „pumelor”, pentru două partide din grupa de calificare la Cupa Mondială 2022. Ținuta lui Lionel Messi a făcut furori, ea devenind virală pe internet prin costul estimat al acesteia.

Messi stă, în schimb, foarte bine la capitolul salariu. Conform cotidianului francez L’Equipe, el este plătit cu 3,375 milioane de euro brut pe lună. Potrivit aceleiași surse, Messi câștigă un salariu net de 25 de milioane de euro pe an la PSG, care se adaugă unui bonus de loialitate brut de 15 milioane de euro.

Asta înseamnă că venitul net total al fostului căpitan blaugrana este de 30 de milioane de euro pe an pe Parc des Princes. E drept, el se află pe locul secund în topul salariilor, prima poziție fiind ocupată de brazilianul Neymar, cu un venit brut de 4 milioane de euro pe lună.

Lionel Messi are o avere estimată la 600 de milioane de euro, conform sportbible.com. Dar cel poreclit „Puricele” nu a ieșit aproape niciodată în evidență prin vreo ținută extravagantă ori accesorii de lux expuse ostentativ. Dar, cu prilejul convocării la naționala Argentinei pentru meciurile din grupa de calificare la Cupa Mondială 2022, apariția lui Messi a captat imediat atenția.

Messi s-a alăturat colegilor săi în cantonamentul naționalei afișând un outfit de mare valoare. Potrivit cotidianului spaniol Marca, prețul ținutei „Balonului de Aur”, hainele plus două bagaje, un troler și un rucsac, se ridică la aproape 8.500 de euro. Cel mai scump articol este trolerul marca Louis Vuitton al căpitanului Argentinei, în valoare de 3.900 de euro. Rucsacul, de la același brand, costă și el o mică avere, 2.900 de euro.

Cât despre haine, Messi a purtat un hanorac produs de canadienii de la Dsquared2, estimat la 445 de euro și blugi Dolce & Gabbana, apreciați la 590 de euro . Tot de la brandul italian sunt și pantofii de sport ai fotbalistului, în valoare de 650 de euro. Totalul este unul amețitor, 8.485 de euro. Argentina are programate două partide în preliminariile Campionatului Mondial din Qatar 2022.

Vineri, 25 aprilie, Messi și compania vor da piept cu Venezuela la Buenos Aires. Pe 29 martie, argentinienii vor face deplasarea la Guayaquil pentru meciul cu Ecuador. Argentina e deja calificată la Cupa Mondială, nemaiputând pierde unul dintre primele patru locuri din grupă sud-americană.

