Lino Golden, capitol nou în dragoste și carieră, după divorț: „Nu compar nimic din trecut cu ceva din prezent”. EXCLUSIV

Nu e ușor să treci printr-un divorț, mai ales când ai doar 28 de ani și un singur an de căsnicie. Lino Golden, însă, a trecut și prin această experiență, dar spune că nu are regrete. În exclusivitate pentru Playtech, artistul a dezvăluit că este îndrăgostit și trăiește o perioadă prosperă, atât personal, cât și profesional. Dacă despre femeia care îl face fericit după mariajul cu Delia nu vrea să ofere detalii, vorbește cu entuziasm despre albumul „de suflet” pe care urmează să îl lanseze curând.

Lino Golden iubește din nou

Lino Golden, pe numele său real Radu Cârstea, a cunoscut succesul la o vârstă fragedă, fiind mult timp considerat „copilul lui Alex Velea”. Până la 28 de ani, a avut timp să experimenteze aproape tot: succes, prietenii puternice, iubire și chiar un divorț.

La doar un an după ce el și Delia și-au unit destinele, la începutul lui 2025, au decis să pună punct căsniciei, în ciuda încercărilor de a-și rezolva problemele. Cei doi au preferat discreția, însă fiecare și-a refăcut viața în felul său. De curând, Lino Golden a publicat în mediul online imagini alături de noua sa iubită, cu care a mers într-o vacanță în Dubai.

În exclusivitate pentru Playtech, artistul a recunoscut că traversează o etapă frumoasă din viața lui. Deși este rezervat în privința declarațiilor despre relația actuală, un lucru e sigur: nu lasă trecutul să-i umbrească prezentul.

„E o etapă nouă și frumoasă”, ne-a dezvăluit Lino Golden. Iar faptul că simte din nou fluturași în stomac nu poate decât să-l bucure. „E frumos, ceva nou, diferit. Las să să meargă exact în ce direcție trebuie situația. Nu compar nimic din trecut cu ceva din prezent. Dacă e de la zero, e de la zero. Nu mă bazez pe lecții sau pe altceva”, a subliniat artistul.

„O să scot un album, se anunță furtună”

Dacă acasă dragostea plutește în aer, în muzică Lino Golden pregătește o adevărată „furtună”. După ani de experiență, artistul a învățat să le îmbine pe toate – viața personală, cariera și expunerea publică – și consideră că schimbările din industrie sunt benefice. Acum, este pe punctul să lanseze un album personal și câteva single-uri noi.

„În muzică se întâmplă că o să scot în sfârșit un album, dăm drumul și la single-uri, se anunță furtună. (…) Fiind de atâta timp în industrie, am învățat să le îmbin pe toate – și viața personală, și cariera. Albumul e un album personal, are 14 piese, colaborări frumoase, foarte vast, nu e într-o direcție neapărat, sunt toate vibe-urile pe care le-am trăit, și abia aștept să iasă. Sunt și niște piese serioase, sunt și piese de distracție, sunt toate stările”, a dezvăluit Lino Golden.

De când a pășit pentru prima dată în lumina reflectoarelor, Lino Golden a experimentat atât avantajele, cât și provocările celebrității. Fiecare pas l-a învățat câte ceva despre muncă, răbdare și echilibru, lecții pe care astăzi le împărtășește celor care îl privesc cu admirație: să nu se lase orbiți de strălucire și să rămână fideli propriilor visuri.