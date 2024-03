Ce îi reproșează logodnica lui Lino Golden după Power Couple? Părerea părinților despre reality-show-ul de la Antena 1: “I-am ținut la curent” VIDEO EXCLUSIV

Lino Golden și partenera sa, Delia, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 2 ani. Artistul și-a cerut iubita în căsătorie în noiembrie 2023, chiar de ziua lui de naștere, iar Delia a acceptat imediat. Cei doi au participat la Power Couple România – La bine și la greu, însă au fost eliminați în ediția din 28 februarie, în urma votului celorlalte cupluri. În exclusivitate pentru Playtech Știri, celebrul cuplu ne-a dezvăluit cum a fost această experiență pentru ei, iar Delia a avut câteva reproșuri la adresa iubitului său.

Lino și Delia au fost prezenți la un eveniment monden din Capitală și ne-au oferit un interviu exclusiv despre regretele de la Power Couple. Iubita artistului simte că ea a fost mult mai implicată în competiție:

“Pentru mine, fiind obișnuit cu camera, a fost ok, dar pentru ea, neobișnuită cu camerele, a fost greu rău de tot. Când am ajuns acasă, nu ne-am reproșat nimic, pentru că tot ce am vorbit, am vorbit acolo. Am vorbit cu părinții, i-am pus la current când aveam ocazia, înainte să apară edițiile.”, ne-a declarat Lino, în exclusivitate pentru Playtech Știri.