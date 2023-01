Limbaj suburban la Survivor România. Vica Blochina, jigniri grave către o Faimoasă: a făcut atac de panică

Momente șocante la ,,Survivor România 2023” în ediția cu numărul 12! Tribul Faimoșilor este total dezechilibrat, iar reproșurile între două coechipiere curg pe bandă rulantă. Cele două au ajuns la jigniri neașteptate pe care și colegii de echipă au fost surprinși să le audă. Vedetele au început un real război chiar înainte de a intra din nou în teren, iar cea care a dat startul discuției a fost nimeni alta decât Vica Blochina.

Survivor România 2023: Vica Blochina, jigniri către o Faimoasă

Celebra fosta balerină a plecat să se relaxeze pe nisip alături de o colegă, iar la întoarcerea ei a tras-o la răspundere pe Bianca Patrichi pentru cele auzite despre ea.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă se pare că ar fi fost bârfită de coregrafă, iar acum a venit să își facă dreptate. Cea din urmă i-a reproșat că împarte minciuni în emisiune despre ea, iar Patrichi și-a luat apărarea cât a putut în scandalul care a escaladat extrem de ușor.

,,Brusc mă întorc și văd o scenetă. Într-o secundă a apărut Jorge lângă Bie, zici că eram la ,,Nașterea lui Hristos”. Ea era toată plânsă”, a mărturisit blondina când a ajuns din nou în tabără.

,,Ce meserie ai tu în viața asta ca să vii la mine să mă faci…”

La finalul discuției care i-a lăsat pe ceilalți Faimoși fără cuvinte, coregrafa i-a spus Vicăi să nu îi mai folosească numele niciodată, ulterior a făcut un atac de panică și a fost ajutată de câțiva colegi să își revină.

Vica Blochina: Plângi toată ziua și faci pe toată lumea pe la spate. Îți dau în p*&a mea cu orezul în cap? Ți-am mâncat eu orezul? Nu ți-e rușine?

Bianca Patrichi: Ce fac pe toată lumea pe la spate? Ți-am dat orezul meu, nu ți-am zis nimic. De asta fac eu pe la spate și mă faci pe mine c*&^ă? Ce meserie ai tu în viața asta ca să vii la mine să mă faci pe mine c*&^ă?

Vica Blochina: Am trei firme!

Bianca Patrichi: Eu am bătut toate scenele din afară și din țară. Nu-mi spune că ai tu trei firme…Ce ai făcut tu în viață? Striptease?

Vica Blochina: N-am făcut așa ceva în viața mea!

Bianca Patrichi: Nu-ți mai permit să mai folosești numele meu într-o propoziție de acum înainte!

Vica Blochina: ,,Bichi” Patrichi, fix asta ți se potrivește! Cum ai spus tu singură despre tine exact așa ești.

Bianca Patrichi: Eu nu mă asociez cu așa persoane!

Vica Blochina: Ea doar știe să facă prostii și să jignească.

Bianca Patrichi: Nu stau să mă facă ….Eu chiar am muncit pentru fiecare leuț și fiecare lucru pe care îl am în casa mea! Nu știe prin ce am trecut într-o secundă și mă face harcea-parcea.