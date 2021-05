Lili Sandu a împlinit 42 de ani! Frumoasa vedetă trece prin clipe minunate din viața ei și se mândrește cu vârsta la care a ajuns. Ea și soțul ei, Silviu Țolu, au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu doar câteva luni, așa că dacă toată lumea se aștepta ca ei să petreacă împreună evenimentul fericit de astăzi, s-a întâmplat exact opusul!

Frumoasa bruneta a fost invitată astăzi, 28 mai, la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, unde a povestit cum și cu cine își va petrece ziua de naștere. De asemenea, vedeta nu se sperie de vârsta la care a ajuns, ci mai degrabă se bucură nespus de toate schimbările din ultima perioadă. Pentru că a devenit mămica unui băiețel, aceasta simte că a luat viața de la capăt.

„42. Eu mă laud cu vârsta. De când am născut mi se pare că am renăscut, acesta este primul meu an de viață. TJ are 9 luni, mi-a adus atât de multă bucurie… Age is just a number. Importante sunt amintirile, important este ceea ce facem, nu ce scrie în buletin.”, a spus Lili Sandu.