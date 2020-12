Lidl România, surpriză mare pentru clienți. Ce se întâmplă doar azi și mâine, alături de Chef Florin Dumitrescu

Chef Florin Dumitrescu este colaborator Lidl, preparând de multă vreme rețete care mai de care cu ajutorul produselor din cămara companiei. Cum deja se face lista pentru meniul de Sărbători, celebrul bucătar, alături de reprezentanții lanțului de magazine, au gândit o surpriză specială pentru clienți, ce va fi online azi și mâine.

Unele lucruri rămân neschimbare, cum e și în cazul rețetei de cozonac de la bunica sau celei de ouă umplute, iar altele se schimbă de la an la an. Indiferent unde și cum vei petrece sărbătorile de iarnă anul acesta, cu siguranță că te vei întrece pe sine pentru a pregăti cele mai bune bucate, încercând să aduci ceva surprinzător și nou măcar în meniul tău, dacă nu și într-ale socializării.

În ajutor sare chef Florin Dumitrescu, anunță Lidl, care este pregătit să îți arate cum gătește el o friptură de excepție și cum ar putea să arate ”Crăiasa Zăpezii”, una dintre cele mai gustoase prăjituri din lume, rămase în memoria multor români. Îl vei vedea gătind live, marți și miercuri, 22 și 23 decembrie, de la ora 18:00.

Juratul de la ”Chefi la cuțite” și soția sa, Cristina, au devenit recent protagoniștii unei noi campanii pentru promovarea unei alimentații cu produse bio. Este vorba despre o serie de episoade online, filmate chiar la ei acasă, care va urmări subiecte din viața lor de familie, de la grija pentru mâncarea pe care o servesc celor două fetițe ale lor, până la importanța unei alimentații echilibrate.

„Noi am fost mereu un cuplu discret și nu am afișat prea multe din viața noastră de familie, de acasă. Multă lume nu știe, de exemplu, că noi și lucrăm împreună în multe proiecte care nu se văd pe sticlă. Ne-am gândit însă că mare parte din lucrurile pe care le-am aflat despre un stil de viață armonios de când am devenit părinți pot fi de folos și altora.

Așa că am acceptat să împărtășim din stilul nostru de viață, să arătăm cum trăim, cum gătim acasă pentru noi și pentru copii, ce alegeri facem atunci când mergem la cumpărături, în speranța că îi vom inspira și pe alții. Nu suntem perfecți, dar mai ales de când am devenit părinți grija noastră pentru o viață echilibrată a crescut”, a spus Cristina Dumitrescu Sima.