Lidl România a dat lovitura în țară. Veste uriașă: Kaufland va suferi după acest anunț

Pe piața românească, încă din primul an, Lidl România a dovedit că este un concurent important. Venind din aceeași familie cu celălalt gigant, Kaufland, și-a cimentat prezența în România. Fie prin profiturile mari avute, fie prin investițiile făcute, retailerul a crescut vertiginos. Astfel că, la finalul anului 2020, s-a instaurat pe primul loc în România.

Anul 2020, un an al crizei, dar un an la profitului pentru Lidl România

Lanțul de supermarketuri are una dintre cele mai mari rețele de vânzare cu amănuntul din România. Asta dacă ne luăm după veniturile din ultimii ani. Anul 2020, deși un an al crizei și pandemiei, pentru Lidl România a fost unul pe profit. Conform datelor lanțul german a reușit să devină cel mai mare retailer din România din punct de vedere al vânzărilor în acest an. În august 2020 CEO-ului Lidl România, Frank Wagner, declara că asta este intenția companiei.

”Dacă vom reuși în ceea ce am făcut în ultimii trei, patru ani, când am crescut de trei, patru ori mai repede decât media pieței, suntem încrezători că putem ajunge pe primul loc în acest an, dar acest lucru nu este un obiectiv în sine.”, declara Frank Wagner.

Datele arată că la finele anului trecut retailerul a avut un profit de peste 12,8 miliarde de lei. Până la acel moment, fratele mai mic, Kaufland era pe locul întâi. Lidl a reușit să depășească Kaufland cu 27,1 milioane de lei, la finalul lui 2020. Față de finalul lui 2019, în 2020 Lidl a reușit o creștere spectaculoască cu 31,7% față de anul anterior.

Investițiile retailerului în 2020

Așa cum și-au propus încă din 2019, Lidl România și-a continuat strategia de extindere. Astfel se face că anul trecut au reușit să deschidă aproximativ 15-20 de magazine. În 2019 reușeau să deschidă 21 de magazine noi, la nivel național. Tot în 2020 Lidl România a demarat construcția unui nou depozit lângă București, al șaselea în România. Conform CEO-ului Wagner, construcția trebuie finalizată în 2022.

Bugetul de investiții pentru 2020 a fost de 200 de milioane de euro, potrivit CEO-ului Lidl România. Lidl România are în prezent peste 260 de magazine și peste 8.500 de angajați în România.

Când vine vorba de tendințele de pe piața cu amănuntul, Frank Wagner spune că pandemia a schimbat obiceiurile de cumpărare ale românilor. Astfel, clienții Lidl merg la cumpărături mai rar, dar cumpără mai mult într-o singură sesiune.