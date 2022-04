Lidl, oferte senzaționale de Paște 2022. Ce poți cumpăra la 1.99 lei

Lidl are oferte senzaționale de Paște 2022. Ce poți să cumperi cu 1.99 lei? Hypermarketul a anunțat ofertele pentru Paște 2022. Noul catalog pentru Săptămâna Mare a anunțat la rafturi și carne de miel, o specialitate consumată de români mai ales în perioada sărbătorilor pascale. Iată ce poți cumpăra cu doar 1.99 lei.

Lidl a anunțat ofertele pentru sărbătorile pascale. Hypermarketul scoate la vânzare organe de miel la preț de 6.49 de lei pentru 100 de grame. Clienții maipot cumpăra și sfert anterior de miel pentru 5.49 de lei/100 de grame și sfert posterior de miel cu 5.99 de lei pentru 100 de grame. Dacă ai în plan și o ciorbă de miel pentru masa de Paște, la Lidl poți găsi, de luni, 18 aprilie, cap de miel,la prețul de 1.99 de lei pentru 100 de grame.

De precizat este că oferta de acest Paște a magazinelor LIDL mai cuprinde și drob de miel pentru cei care nu au timp să îl pregătească în bucătăria proprie. Dar dacă vrei să gătești acest preparat tradițional acasă, de luni, mai poți găsi și prapure de porc pentru drob. Pentru persoanele care nu doresc să mănânce miel de Paște, magazinele LIDL pun la vânzare curcan întreg la prețul de 1.69 de lei pentru 100 de grame.

Potrivit unui tânăr crescător de ovine din județul Arad și vicepreședinte al Asociației Forța Fermierilor, pe nume a Ionuț Cioranu, anul acesta prețul unui miel de Paște era, la data de 1 aprilie, undeva între 17-18 lei/kilogram/viu.

„În momentul de față prețul la miei variază în funcție de kilogram/cap și zona țării. Prețul se încadrează undeva între 17 -18 lei kilogram/viu, plus TVA. Iar carcasa ajunge undeva la 35-40 de lei în prezent, un preț pe care îl aveam anul trecut în perioada Pascală. Ca și creșteri, dacă ne referim la vânzarea în viu, față de anul trecut este o majorarea de 25 la sută, asta simțită pe pielea mea în fermă.

Anul trecut în 15 martie încărcam cu 14 lei plus TVA iar anul acesta, chiar săptămâna trecută, am încărcat cu 17 lei plus TVA. Dar prețurile însă nu sunt nici pe departe comparabile cu scumpirile pe care le-am întâmpinat noi în ferme. Spre exemplu, cerealele anul trecut erau undeva la jumătate comparativ cu perioada aceasta, poate și mai jos, motorina era 5-6 lei/litru”, a declarat Ionuț Cioranu pentru agrointel.ro.