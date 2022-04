Lidl România dă o nouă lovitură în țară! Este unic ce vor face nemții, mulți se vor bucura

Lidl România a dat o nouă lovitură în România! Lidl, care s-a consacrat cu show-uri culinare pe zona de online, a venit cu un nou proiect, care îi va avea ca ambasadori de imagine pe Chef Florin Dumitrescu și Andrei Aradits. Despre ce anume este vorba. Mulți oameni se vor bucura!

Noul cooking show denumit, „Chef Mat”, pornește online începând de azi și este creat și executat de agenţia MRM România. El va putea fi urmărit pe canalul de YouTube Lidl România şi pe surprize.lidl.ro.

În acest nou proiect denumit Chef Mat, invitaţii se vor întrece să „dea mat” în bucătărie cu preparatele pe care le gătesc pe o temă pe care chef Florin Dumitrescu o decide, piesele de şah devenindu-le ajutoare, fiecare având rolul său.

De precizat este că fiecare episod al show-ului este însoţit şi de câte o reţetă, uşoară şi practică, pentru toți cei care vor să gătească acasă pe tema aleasă din show.

Aceste rețete sunt semnate şi explicate de Chef Florin Dumitrescu. Astfel, prima pereche de vedete care se va duela vineri pe tabla de şah o să fie alcătuită din TikToker-ii Lorena Vişan şi Louis Florea, iar „regii” care îi vor judeca sunt ambasadorii Lidl, Chef Florin Dumitrescu şi Andrei Aradits.

Chef Florin Dumitrescu este implicat, la ora actuală și în proiectul „Chefi fără limite”, de la Antena 1, alături de colegii săi, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Show-ul culinar este prezentat de Irin Fodor și a fost filmat în Grecia.

Pasiunea pentru bucătărie a venit de la o vârstă fragedă, iar la vârsta de 18 ani deja lucra în bucătărie.

„Am căutat să am siguranța carierei, așa că am ales bucătăria în detrimentul sportului. Pe la 18 ani eram responsabil de o bucătărie, cu angajaţi şi cu tot ce se întâmpla în ea. Pasiunea am început să o descopăr în timp ce lucrăm deja. Bucătăria a fost o dorinţă de carieră, am vrut să am un loc de muncă”, a dezvăluit Florin Dumitrescu în cadrul unui interviu.