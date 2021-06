LIDL oferă asta gratuit tuturor clienților săi, de ziua lor. Produsul pe care îl primesc toți englezii

Dacă eștu un cumpărător obișnuit la Lidl, știi deja că supermarketul se apropie de clienți cu diverse produse la preț mic.

LIDL oferă asta gratuit tuturor clienților săi, de ziua lor

Dar ceea ce s-ar putea să nu știi este că aplicația Lidl Plus îți oferă cupoane de reducere care se schimbă în fiecare săptămână. În plus, dacă ai aplicația, poți solicita gratuit o prăjitură de la brutărie atunci când e ziua ta de naștere sau în jurul datei de naștere, scrie birminghammail.co.uk.

Cuponul Lidl Plus pentru ziua de naștere este valabil trei zile de la ziua ta și trebuie să apară lângă ofertele săptămânale normale în fila „Cupon” din aplicație.

Ofertele de cupoane din această săptămână, la Lidl Marea Britanie au reducere de 15% la pizza congelată și usturoi Trattoria Alfredo, reducere de 15% la gama Deluxe de carne gătită și reducere de 15% la Golden Sun și Taste Of orez și semințe.

Oferta urmează să expire pe 23 iunie, când vor fi disponibile noi oferte. Prăjiturelele din brutărie costă în mod normal foarte puțin, așa că, deși nu este un cadou costisitor, însă este totuși un gest foarte frumos din partea supermarket-ului. Utilizatorii de rețele sociale și-au împărtășit încântarea de a primi notificarea de la Lidl.

Clienții au fost foarte încântați

O persoană norocoasă a postat pe Twitter: „Știi că îmbătrânești când primul tău mesaj de ziua de naștere a fost de la Lidl, care îți dă gratuit o prăjitură de ziua de naștere!”.

Un altul a spus: „Am aflat că Lidl îți dă gratuit un prăjitură de ciocolată de ziua ta. Am să plâng.”. Un al treilea a scris: „Exact când crezi că serviciile brutăriei Lidl nu se pot îmbunătăți mai mult. Mă bucur de prăjiturile mele duble de ciocolată din aplicația Lidl Plus de ziua mea.”

De precizat este că și clienții din România au aplicația Lidl Plus, însă această ofertă nu este disponibilă momentan la noi. Probabil, în viitorul apropiat, cei de la Lidl o vor face disponibilă și pentru clienții din România, care au aplicația și contul, pe mobile.

Lidl a lansat în urmă cu ceva timp aplicația mobilă Lidl Plus, primul program digital de loializare al retailerului în România. Lidl Plus include un card digital de fidelitate, astfel printre avantajele oferite se numără accesul exclusiv la oferte speciale și promoții săptămânale pentru produse, cum ar fi centralizarea bonurilor și a istoricului digital al cumpărăturilor. Aplicația poate fi descărcată gratuit din magazinele Google Play și AppStore.