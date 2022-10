Lidl, dat în judecată de o angajată. Motivul invocat de femeie nu face cinste magazinului

Cu toate că oferă o experiență plăcută clienților, toate magazinele din țară bucurându-se de un succes uriaș în rândul românilor, celebrul retailer a ajuns într-o situație neplăcută. Lidl a fost dat în judecată de o angajată. Motivul invocat de femeia care își caută dreptatea în instanță nu face deloc cinste companiei.

O angajată a dat în judecată Lidl. Femeia nu are de gând să renunțe la proces, dorind să își facă dreptate în instanță și cere o sumă importantă de la retailer ca despăgubiri morale și materiale.

Procesul a fost deschis la Iași. Angajata a cerut magistraților ca Lidl să fie obligat să plătească daune materiale în valoare de 17.500 de lei și daune morale de 10.000 de euro. Solicitarea a fost respinsă, în prima fază, de Tribunal, însă femeia a contestat decizia la Curtea de Apel.

Urmează ca instanța să stabilească primul termen al apelului, magistrații fiind cei care vor decide ce se va întâmpla în continuare cu procesul în care este implicat Lidl.

Angajata a decis să apeleze la instanță în 2020. Ieșeanca a precizat, în cererea de chemare în judecată, că are un contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu Lidl din data de 2 februarie 2012. Femeia lucrează pe postul de casier în cadrul Magazinului 2, din zona Galata.

Potrivit acesteia, în august 2019, reprezentanți ai conducerii magazinului le-au spus mai multor angajați să participe la o competiție sportivă ce fusese organizată de grupul de magazine din București, ce s-a desfășurat în perioada 31 august – 1 septembrie 2019, ea fiind înscrisă în echipa de volei. O experiență ce s-a încheiat cu un transport de urgență la un spital din Capitală.

„Am fost înscrisă în echipa de volei și am jucat două meciuri. La al doilea meci, din cauza suprafeței degradate a pardoselii sălii de sport în care s-a desfășurat activitatea, am suferit o accidentare la genunchiul drept. Am fost transportată de urgență la Spitalul Universitar „Elias”, din București.

Acolo am fost diagnosticată cu entorsă la genunchiul drept și am primit o recomandare de a efectua un RMN. Odată ajunsă la Iași, am continuat investigațiile medicale. Am fost internată la Spitalul „Sfântul Spiridon”, din Iași. Aici, am fost diagnosticată cu dezinserție proximală a ligamentului încrucișat anterior”, a precizat femeia în faţa instanței.