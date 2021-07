Lidl bagă din nou pe rafturi produsul care i-a înnebunit pe clienți. O să mai revină și în România?!

În urma competiției Lidl’s Next Top Model din toamna anului trecut, Lidl Irlanda a dezvăluit acum o nouă linie de produse Lidl, care urmează să fie comercializată în magazinele Lidl la nivel național de la ora 8:00, joi, 15 iulie.

Cea mai tare colecție care a ajuns până acum, la doar 1,99 euro. Având vibrații retro vintage, fiecare piesă vibrantă este infuzată cu culorile iconice Lidl de albastru, galben și roșu.

Acest accesoriu de modă este perfect pentru aventurile de vacanță, la numai 4,99 euro. Fabricat din bumbac 100% pentru un plus de confort, aceste tricouri la modă arată și se simt minunat. El se poate asocia cu jambiere cu logo Lidl (4,99 €), disponibile în gri și negru. De asemenea, o pereche de adidași Lidl Trainers costă 17.99 euro.

În România, Lidl se gândește la șoferii români propunând o nouă ofertă la prețuri foarte mici. Mare parte dintre aceste produse se regăsesc și în cataloagele de oferte ale lanțului de supermarketuri, însă și în aplicația de mobil.

Astfel, Lidl România le propune șoferilor produse specifice, de la spray-uri și până la dispozitive de parcare, la prețuri foarte mici. Spre exemplu, un dispozitiv de parcare costă la 100 de lei. Un astfel de produs reprezintă un stâlp blocator pentru locul de parcare. Acest dispozitiv se regăsește în oferta retailerului la prețul 100 de lei. Stâlpul are dimensiunile de 15 x 14 x 65 cm și este livrat cu trei chei. Apoi, un alt dispozitiv interesant, și la un preț favorabil, este lampă de lucru cu LED-uri și acumulator. Ea poate fi achiziționată pentru 60 de lei din toate magazinele Lidl România și poate fi de folos, în special noaptea.

În noua ofertă, șoferii mai pot găsi și așa numitele spray-uri Parkside. Ele se folosesc în general pentru curățarea automobilelor, iar prețul pe bucată anunțat este de 12 lei. Lidl are și covorașe de covorașe interor, iar un set costă 40 de lei. Toate aceste produse se găsesc la secțiunea AUTO a magazinelor.

Lidl reprezintă un lanț de magazine de tip discount fondat în Germania, operat de concernul Lidl Stiftung & Co. KG, care are sediul în orașul Neckarsulm. Lidl are peste 10.000 de magazine la nivel internațional. Ele se află situate în Germania, Franța, Austria, Belgia, dar și în alte țări din Europa de Vest, Europa Centrală și Europa de Nord. De precizat este că în România, grupul Schwarz este prezent din 2005 prin divizia Kaufland.