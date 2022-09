LIDL aduce oferta toamnei. Produsul pentru care poţi primi până la 15.000 de lei din partea magazinului

Lidl vine cu o surpriză deosebită pentru români. Există un produs pe care clienții fideli ar putea să îl primească din partea magazinului. Este vorba despre un cadou în valoare de până la 15.000 de lei din partea magazinului. Celebrul retailer este adorat de românii care aleg des să facă toate cumpărăturile de aici. Iată ce aduce noua oferă și ce trebuie să faci ca să te bucuri de cadoul aparte. Care sunt produsele care intră în concurs?

Lidl pune la bătaie un nou concurs pentru toți clienții fideli. Majoritatea românilor preferă să își facă de aici cumpărăturile. Mulți dintre ei adoră să apeleze la celebrul retailer tocmai pentru că vine des cu astfel de inițiative. Cumpărătorii trebuie să îndeplinească anumite lucruri pentru a se bucura de surpriză.

Mai exact, cei care doresc să câștige trebuie să cumpere produse în valoare de 70 de lei, iar cel puțin unul din ele trebuie să fie din gama ,,cămara noastră”. Aceștia pot să se înscrie la un concurs unde pot câștiga 30 de vouchere în valoare de 150 de lei sau marele premiu care are în total 3.000 de euro.

,,Din dragoste pentru tot ce este autentic românesc, am bătut țara în lung și-n lat și am căutat rețete originale după care să creăm cele mai bune produse românești. Am căutat apoi cei mai buni furnizori autohtoni care să le producă pentru noi, respectând cele mai înalte standarde de calitate. Le-am strâns pe toate în Cămara Noastră pentru ca tu să te bucuri de gustul autentic românesc”, scrie Lidl pe site-ul oficial despre gama specială ,,cămara noastră”.